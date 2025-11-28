Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 29, 33, 39 y 42 y las estrellas 3 y 9.
El código del Millón ha sido el VXZ15324.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- El nuevo chófer se estrelló él solo con el coche oficial de la presidenta