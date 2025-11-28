Arte
La Fira d’Art d’Eivissa abre su segunda edición en el Club Diario de Ibiza
Redacción
La Fira d’Art de Ibiza inauguró el 27 de noviembre su segunda edición en la sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza, una colectiva con obras de 17 artistas (15 pintores y dos escultores) concebida —en palabras de su impulsora y comisaria Diana Bustamante— como «una propuesta diferente para estas fechas navideñas, pensada para impulsar y dinamizar al arte local». Entre los participantes repiten la mayoría de la primera edición y se suman dos novedades: Julio Bauzá y Juan Costa-Hoevel.
La feria, que aspira a convertirse en punto de encuentro entre creadores de Ibiza y Formentera y el público de la isla, ofrece además visitas guiadas bajo demanda a cargo de los propios artistas.
Horarios: de lunes a viernes, 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30; los días 24 y 31 de diciembre, 10.30 a 13.30. Sábados y domingos, acceso con invitación previa.
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- El nuevo chófer se estrelló él solo con el coche oficial de la presidenta
- Premis Pimeef 2025: Reconocimiento a generaciones que «hacen pueblo» en Ibiza y Formentera