La Fira d’Art d’Eivissa abre su segunda edición en el Club Diario de Ibiza

La Fira d’Art de Ibiza inauguró el 27 de noviembre su segunda edición en la sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza, una colectiva con obras de 17 artistas (15 pintores y dos escultores) concebida —en palabras de su impulsora y comisaria Diana Bustamante— como «una propuesta diferente para estas fechas navideñas, pensada para impulsar y dinamizar al arte local». Entre los participantes repiten la mayoría de la primera edición y se suman dos novedades: Julio Bauzá y Juan Costa-Hoevel.

La feria se puede visitar hasta el día 5 de enero. / Vicent Marí

La feria, que aspira a convertirse en punto de encuentro entre creadores de Ibiza y Formentera y el público de la isla, ofrece además visitas guiadas bajo demanda a cargo de los propios artistas.

Horarios: de lunes a viernes, 10.30 a 13.30 y 17.30 a 20.30; los días 24 y 31 de diciembre, 10.30 a 13.30. Sábados y domingos, acceso con invitación previa.