Pleno infantil

Los escolares de Ibiza llevan a pleno sus propuestas para mejorar la ciudad

Han presentado 15 iniciativas para la ciudad

Alumnos de Ibiza llevan al pleno del Ayuntamiento sus propuestas para mejorar la ciudad / A.E.

Redacción Ibiza

Ibiza

Un total de 52 alumnos de cuatro centros educativos del municipio de Ibiza participaron este viernes en el Pleno Infantil del Ayuntamiento, celebrado en Can Botino. A la sesión han asistido el alcalde, Rafael Triguero; la segunda teniente de alcalde y concejala de Educación, Catiana Fuster; y el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé, que han dado la bienvenida al alumnado y han alertado su participación activa. Los escolares, tras trabajar la unidad didáctica ‘Nuestras propuestas para la Ciudad de Ibiza’, han presentado 15 iniciativas relacionadas con juventud, ocio, medio ambiente, limpieza, programas educativos y preventivos, bienestar social, instalaciones municipales, cultura, deportes, vía pública o policía. La sesión han concluído con un agradecimiento al alumnado, al profesorado y a las técnicas de Juventud y Educación.

