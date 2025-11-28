OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
25-N
600 estudiantes de Ibiza reflexionan sobre la violencia machista con la obra ‘Lo Normal’
La obra busca sensibilizar sobre la detección y prevención de la violencia machista
Ibiza
Unos 600 alumnos de Secundaria de Ibiza han asistido este viernes en Can Ventosa a las representaciones de 'Lo Normal', actividad impulsada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Las sesiones, dirigidas a estudiantes de varios institutos del municipio, buscan sensibilizar sobre la detección y prevención de la violencia machista y fomentar relaciones igualitarias.
La obra, producida por El Terral, combina teatro y coloquio para cuestionar la violencia normalizada. La concejala de Igualdad, Sara Barbado, ha destacado la importancia de ofrecer herramientas a la juventud para identificar riesgos y construir relaciones sanas.
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- El nuevo chófer se estrelló él solo con el coche oficial de la presidenta