600 estudiantes de Ibiza reflexionan sobre la violencia machista con la obra ‘Lo Normal’

Unos 600 alumnos de Secundaria de Ibiza han asistido este viernes en Can Ventosa a las representaciones de 'Lo Normal', actividad impulsada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Las sesiones, dirigidas a estudiantes de varios institutos del municipio, buscan sensibilizar sobre la detección y prevención de la violencia machista y fomentar relaciones igualitarias.

600 estudiantes reflexionan sobre la violencia machista con la obra ‘Lo Normal’

La obra, producida por El Terral, combina teatro y coloquio para cuestionar la violencia normalizada. La concejala de Igualdad, Sara Barbado, ha destacado la importancia de ofrecer herramientas a la juventud para identificar riesgos y construir relaciones sanas.