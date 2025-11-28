Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25-N

600 estudiantes de Ibiza reflexionan sobre la violencia machista con la obra ‘Lo Normal’

La obra busca sensibilizar sobre la detección y prevención de la violencia machista

Consulta las fotos de los alumnos en la entrega de la obra 'Lo normal' en el 25N

Redacción Ibiza

Ibiza

Unos 600 alumnos de Secundaria de Ibiza han asistido este viernes en Can Ventosa a las representaciones de 'Lo Normal', actividad impulsada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Las sesiones, dirigidas a estudiantes de varios institutos del municipio, buscan sensibilizar sobre la detección y prevención de la violencia machista y fomentar relaciones igualitarias.

La obra, producida por El Terral, combina teatro y coloquio para cuestionar la violencia normalizada. La concejala de Igualdad, Sara Barbado, ha destacado la importancia de ofrecer herramientas a la juventud para identificar riesgos y construir relaciones sanas.

