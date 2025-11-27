Mercadona recupera su surtido estrella de charcutería por Navidad
La compañía prepara la campaña navideña
Mercadona vuelve a apostar estas Navidades por uno de sus surtidos más esperados: los productos especiales de charcutería y quesos que cada año ganan protagonismo en los hogares durante estas celebraciones. La cadena ha anunciado que ya están disponibles en sus tiendas los clásicos más demandados junto a varias novedades.
Entre los productos que regresan al lineal de esta cadena se encuentran los bocaditos de papaya, la tabla de delicias de queso rellenos de mermelada -que incluye caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y piezas con topping de piña- y los caprichos de manzana, elaborados con mezcla de leche de vaca y cabra y un relleno de confitura de manzana. También vuelven la crema de queso brie con trufa, el chorizo ibérico, el salchichón ibérico, el paté ibérico con trufas, el paté de oporto -con un toque dulce y afrutado-, la mousse de pato a la pimienta verde y la tabla de patés de pato con cinco variedades distintas.
La principal novedad de este año es el queso curado jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde, disponible en todas las tiendas excepto en Canarias. En su lugar, los supermercados del archipiélago ofrecen un queso curado con mojo picón, también de leche de oveja pasteurizada.
Jamones
A estos lanzamientos se suma el surtido de jamones, paletas y quesos de máxima calidad que Mercadona comercializa por Navidad hasta fin de existencias. Entre ellos destacan la media pieza de queso viejo intenso, la pieza entera de queso viejo y los jamones y paletas de bellota, disponibles en todos los supermercados de la cadena salvo en Canarias.
