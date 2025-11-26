¿Cuántos vuelos realiza un piloto de avión en un solo día?

Si alguna vez te has preguntado cuántos vuelos puede operar un piloto en una sola jornada, la cuenta especializada en aviación Conquistando cielos, popular en TikTok por explicar curiosidades del sector, compartió recientemente un dato que responde a esa incógnita: el número de despegues y aterrizajes que realiza un piloto varía enormemente según el tipo de rutas que vuele.

En las operaciones de corto alcance, como las que conectan ciudades dentro del mismo país o trayectos regionales de menos de dos horas, lo habitual es que un piloto complete entre dos y cuatro vuelos al día. Estas rotaciones rápidas, comunes en aerolíneas de bajo costo o rutas domésticas muy transitadas, permiten enlazar varios trayectos antes de terminar la jornada.

En cambio, en los vuelos de largo recorrido, como un Madrid–Nueva York o cualquier cruce transatlántico, la situación cambia por completo. Debido a la duración del viaje, las exigencias operativas y los tiempos de descanso regulados por ley, lo más común es que el piloto realice un solo vuelo en todo el día. Tras aterrizar, la tripulación entra en período de descanso obligatorio antes de volver a operar.

Esto significa que, la próxima vez que te subas a un avión, tu piloto podría estar finalizando su cuarto vuelo del día, o quizás se trate del único trayecto que tendrá en esa jornada. Todo depende de la ruta, la aerolínea y la planificación operativa.