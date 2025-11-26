¿Cuáles son las causas del abandono de perros en Ibiza?

La Fundació Gossos organiza el viernes 28 de noviembre a las 18.30 horas en el Club Diario de Ibiza, la mesa redonda ‘Perros abandonados en Ibiza: causas y soluciones’. Esta actividad se enmarca en la celebración del décimo aniversario de la entidad. La entrada es libre hasta completar aforo.

El acto arranca con la presentación de la Fundació Gossos, donde se hablará de la historia y futuro de Can Gossos.

A continuación se celebrará la mesa redonda ‘Abandonos de perros en Ibiza. Causas y soluciones’, que contará con las intervenciones de Francisco Capacete, especialista en derecho animal, filósofo y escritor; Pepita Torres, concejala de Bienestar Animal y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni; Jesús Plata, codirector del refugio Can Gossos; José Miguel Castillejo, codirector del refugio Can Gossos y educador canino; Miguel Quiñones, responsable y veterinario del Centro de Protección Animal Sa Coma y Belén Balaguer, veterinaria del refugio Can Gossos.

Bienestar de los perros

La Fundació Gossos se creó en Basilea (Suiza) por Gigi Oeri. El objetivo es promover el bienestar de los perros en la isla y fomentar la relación entre las personas y estos animales. El refugio Can Gossos abrió sus puertas en Eivissa en el año 2017.

El objetivo de la entidad es acoger a los perros abandonados y proporcionarles una nueva oportunidad. Para ello cuenta con las instalaciones Can Gossos, ubicadas cerca de Sant Rafel, con una superficie de aproximadamente 17 hectáreas. Cuentan con cuatro módulos espaciosos, una clínica veterinaria y una oficina.

Los canes viven en grupos o de manera individual. Cada chenil dispone de un interior cubierto con calefacción y climatización y una terraza al aire libre con acceso al parque. Can Gossos tiene capacidad para acoger a 120 perros.

Desde entonces, más de 700 de estos animales han encontrado un hogar tanto en Ibizacomo en Suiza.

Perros abandonados en Ibiza:

Lugar: Club Diario de Ibiza, avenida de la Paz, s/n, Ibiza.

Viernes 28 de noviembre, 18.30 horas