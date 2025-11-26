De Mallorca a Ibiza: la odisea de Jaume Trias y su familia tras huir de la Guerra Civil española

Como consecuencia del golpe de Estado, Honorat y Jaume Trias, padre e hijo, se refugiaron en la Serra de Tramuntana (Mallorca) en julio de 1936. Creían que permanecerían allí ocultos sólo un par de semanas, pero aquella huida se alargó 13 años y cinco meses, hasta que embarcaron en un llaüt hasta Argel. El historiador Mateu Morro abordará hoy esta historia, que tiene una conexión ibicenca, en ‘Els Norats: de Mallorca a Santa Eulària passant per Algèria’, una de las charlas previstas en las VII Jornades d’Estudis Locals de Memòria Històrica, titulada esta edición ‘Memòria recuperada: històries personals’, como la de Jaume y Honorat.

Morro comenzó a escribir sobre este tema porque, como vecino de Santa Maria (Mallorca), donde habían vivido los Norats, lo conocía desde pequeño: «Mi padre era muy buen amigo, de joven, de Jaume Norat. Desde que era un niño oí hablar de este tema. Sabía muy bien quién era y sabía que no eran malas personas. Era gente muy correcta, muy honrada, que había sufrido las consecuencias de la Guerra Civil». De Jaume, al que conoció cuando ya vivía en Santa Eulària, recuerda que hablaba «un ibicenco muy dulce, muy melodioso». Sobre aquellos padre e hijo, además de hablar de ellos en el libro ‘Muntanyes de Coanegra’, ha escrito una obra especialmente dedicada a ambos, ‘Els Norats: dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines 1936-1949’.

La ayuda de numerosas familias

Los Norats, que temían ser asesinados por los sublevados como otros republicanos mallorquines, vivieron escondidos en los bosques de la Serra de Tramuntana, especialmente en Coanegra y en la Comuna de Bunyola, entre el 28 de julio de 1936 y 1949. Sobrevivieron en las montañas gracias a la ayuda de numerosas familias de Santa Maria y Bunyola que les dejaban comida y suministros en lugares acordados. Jaume Trias (nacido el 31 de diciembre de 1916) militaba desde los 17 años en la Unión General de Trabajadores (UGT), así como en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Santa Maria del Camí; su progenitor había sido miembro del partido comunista.

A finales del año 1949 huyeron a Argelia en una barca que partió de s’Arenal (Mallorca). Aquel viaje a Argel, recuerda Morro en conversación telefónica, fue complicado: «Hubo un temporal y no desembarcaron en el sitio previsto. Las autoridades francesas los detuvieron por indocumentados y permanecieron un mes, aproximadamente, en la cárcel de Argel. Pero en esa ciudad había una comunidad muy importante de exiliados españoles que hicieron gestiones y pudieron demostrar que eran refugiados políticos».

«Jaume les dijo que quería casarse con una mujer, pero quería que fuera ibicenca. Y ellos le pusieron en contacto con Maria Torres"

En la aún colonia francesa, Jaume se ganó el jornal como albañil. Fue muy importante para él conocer en esa ciudad a un matrimonio de ibicencos: «Jaume les dijo que quería casarse con una mujer, pero quería que fuera ibicenca. Y ellos le pusieron en contacto con Maria Torres… que por entonces vivía lejos, en Sant Joan», contó hace ocho años a este redactor Pep Torres, sobrino de Maria, para un reportaje publicado en este diario. Maria había nacido en 1913 en Sant Llorenç, en Can Vicent Joan. La mujer viajó a Argel y se casó con Jaume. Ese tipo de matrimonios ‘por encargo’ eran frecuentes en esa época. La pareja se conocía y, si había flechazo o se ‘convenían’, se casaban. No tuvieron hijos y vivieron en Réghaïa, una comuna de los suburbios de Argel.

¿Por qué descartaba a una mallorquina y prefería a una ibicenca? Porque Honorat, casado en segundas nupcias, no confiaba en las mallorquinas después de que su segunda mujer le engañase con otro hombre. «Por eso su hijo no quería, de ninguna de las maneras, vivir con una mujer de esa isla. Quería a una ibicenca», de las que le habían hablado bien, contó su sobrino.

Comestibles Trias

Seis años después de casarse, Jaume y Maria decidían afincarse en Ibiza, ante el temor de convertirse en víctimas, como otros occidentales, de la rebelión de los argelinos contra los franceses. De hecho, algunos ibicencos fueron asesinados por esa razón durante aquel conflicto.

Compraron dos solares, uno de ellos en la calle Sant Vicent, donde inauguraron el Comestibles Jaume Trias

En Santa Eulària compraron dos solares, uno de ellos en la calle Sant Vicent, donde inauguraron el Comestibles Jaume Trias. El 30 de junio de 1961 hicieron el último viaje desde Argel, vía Alicante, para traer sus pertenencias. Aquí tuvo, inicialmente, «algunos problemas con las autoridades, pero enseguida le dejaron tranquilo», según explicó a este diario Toni Costa, exdiputado socialista y exsecretario general de esa formación en Ibiza. «Eso sí, estaba vigilado porque, debido a su pasado, ya estaba marcado», añadió. Costa le conoció en los años 70, cuando regentaba la cafetería La Rueda: «Jaume y su mujer iban cada tarde, a las 14.30 horas, a tomar un café, y charlábamos. Era una persona moderada y profundamente humana». Fue uno de los fundadores (y más tarde presidente) de la Agrupación Socialista de Santa Eulària.

Honorat Trias vino con ellos a Ibiza. Cuentan que circuló en bicicleta por Santa Eulària hasta que en 1981, cuando cumplió 91 años, falleció. Jaime murió en 2003. Maria, dos años más tarde.