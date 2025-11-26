Diez consejos para evitar estafas en el Black Friday

Ante el aumento de compras previsto por el Black Friday, la Policía Nacional ha elaborado un decálogo de recomendaciones para evitar fraudes en las compras online, una modalidad delictiva que cada año aumenta durante la campaña de descuentos. Los expertos en ciberdelincuencia alertan de que los delincuentes han cambiado su 'modus operandi' y ahora utilizan campañas de 'phishing' (estafa cibernética para engañar a las víctimas y robarles información confidencial) y 'smishing' (ciberataque que se dirige a las personas a través de SMS) en las que instan a las víctimas a llamar a números de teléfono que ellos mismos controlan.

Los especialistas recomiendan evitar decisiones impulsivas ante mensajes del tipo 'última oportunidad' o 'solo 48 horas' y utilizar tarjetas virtuales o monederos de prepago como métodos de pago preferentes por su mayor protección antifraude.

Los 10 consejos clave para comprar con seguridad

Desconfíar de las ofertas irreales. Si un producto caro aparece a precio de ganga, podría tratarse de un timo. Comparar precios es esencial. Comprar en webs oficiales o tiendas de confianza. Verificar la URL y comprobar que comienza por https://. Atención a las señales de alerta. Páginas mal traducidas, imágenes de baja calidad o errores evidentes pueden indicar fraude. Usar métodos de pago seguros. Priorizar tarjetas virtuales o de crédito frente a transferencias. No hacer 'clic' en enlaces sospechosos. Acceder siempre a la web oficial tecleando la dirección. No compartir datos sensibles. Nunca facilitar contraseñas, PIN o códigos de verificación por email, SMS o llamadas. Alertar ante suplantaciones. También pueden contactar por teléfono o WhatsApp haciéndose pasar por tu banco o una entidad conocida. Evitar las redes Wi-Fi públicas. Si se utilizan, no se deben introducir datos bancarios; una VPN puede proteger la conexión. Mantener los dispositivos actualizados. Sistema operativo al día y antivirus fiable. Actuar rápido si sevdetecta un fraude. Contactar con el banco, bloquear tarjetas y presentar denuncia.

Nuevo podcast policial sobre ciberfraudes

Coincidiendo con el Black Friday, la Policía Nacional ha estrenado una novedosa campaña en formato podcast en Spotify, elaborada por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Se trata de micropodcast de un minuto en los que se explican de forma sencilla los principales tipos de estafas digitales y los pasos para evitarlas.

La serie, que publicará un nuevo episodio cada viernes, ha comenzado con dos entregas dedicadas al 'skimming digital' (un tipo de fraude bancario para clonar tarjetas) y al 'phishing', dos de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes durante las campañas de compras online.