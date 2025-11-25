Estas son las cinco preguntas más absurdas que han hecho a un agente de viajes

El perfil de Instagram Turama.es, conocido por divulgar anécdotas del sector turístico con humor y tono irónico, ha publicado una segunda parte de las “preguntas más ridículas e inverosímiles” que un agente de viajes asegura haber recibido a lo largo de su carrera. El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, repasa cinco situaciones tan absurdas como reales.

En el puesto número 5, el agente relata una de las cuestiones más sorprendentes: “¿Los personajes que hay en Eurodisney son los originales?”. Con humor, responde que no, ya que “debido a la edad avanzada de muchos de los personajes originales de Disney y que otros ya han fallecido, actualmente en Eurodisney se están utilizando muñecos”, ironizando sobre la confusión del cliente. “¿Hay restaurantes chinos en China?” es la cuarta pregunta del ranking, que tampoco pasa desapercibida. El agente responde que, efectivamente, el país ofrece una amplísima selección de este tipo de establecimientos, aunque allí “simplemente se llaman restaurantes”.

En el puesto número 3, un viajero pregunta si puede dejar sus maletas en cualquier hotel mientras espera para volver al aeropuerto. La respuesta, cargada de sarcasmo, explica que todo depende de la tarifa: si es “todo incluido”, deberá dejarlas en su hotel; pero si es “todos incluidos”, podrá hacerlo en cualquiera, ridiculizando una expresión inexistente en el sector. La segunda pregunta del vídeo roza lo absurdo: “Si plastifico dos maletas juntas, ¿contarán como un solo bulto?”. El agente continúa en clave cómica y asegura que sí, llegando a afirmar que “si os plastificáis toda la familia antes de entrar al aeropuerto, sólo tendréis que facturaros a vosotros mismos y os ahorraríais un porcentaje importante de la tarifa”.

Finalmente, en el puesto número 1, la joya de la corona, aparece una confusión clásica entre turistas: “¿El aeropuerto de París no se llama Jean Paul Gaultier?”. El agente responde que no, y remata la broma afirmando que el principal aeropuerto de la capital francesa es el “Aeropuerto Internacional Jean-Claude Van Damme”, continuando con la línea humorística del vídeo.

El portavoz de Turama.es en redes cierra la pieza animando a su audiencia a dejar nuevas preguntas en los comentarios “sin juzgar a nadie”, reforzando así el tono distendido que caracteriza su contenido y que ha hecho del perfil un imprescindible entre los amantes de las anécdotas viajeras.