‘Lo normal’, eje de la semana del 25N en Vila

El Ayuntamiento de Eivissa mantiene esta semana su programación del 25N —Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— con la obra ‘Lo normal’, de la compañía El Terral, un teatro-coloquio que invita a cuestionar la violencia «normalizada» en las relaciones y la repetición de roles sexistas. Habrá dos funciones matinales para institutos y una sesión abierta al público el viernes 28 de noviembre, a las 20 horas, en Can Ventosa. La entrada es gratuita y puede reservarse en la web municipal.

Hoy, 25 de noviembre, se celebrará concentración y lectura del manifiesto en el Parc de la Pau, organizada por la Comisión 8M, con carpa informativa municipal y actividades del Casal d’Igualtat.

El programa incluye propuestas para familias: el contacuentos ‘L’Olivia i les plomes’ de Susana Isern (jueves 27, 18 horas, Casal d’Igualtat) y el Club de lectura feminista dedicado a ‘L’invencible estiu de la Liliana’ de Cristina Rivera (viernes 28, 18.30 horas, Casal d’Igualtat).

La juventud contará con iniciativas educativas como ‘Iguali-rap’, taller ‘Freestyle y mujer’ de Erika Dos Santos dirigido a alumnado de sexto de Primaria, y una sesión de freestyle abierta el 27 de noviembre, a las 18 horas, en Can Ventosa. Como cierre, el lunes 2 de diciembre el centro C19 acogerá la charla ‘Ver lo invisible’, de Nora González, para reflexionar sobre violencia machista y diversidades funcionales.

Con este itinerario de teatro, acciones públicas y talleres, el Ayuntamiento refuerza su objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y fomentar la igualdad en todos los ámbitos.