Javier Moll: "La España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia"

Prensa Ibérica ha inaugurado este martes en Madrid el foro España 360, un encuentro entre comunidades autónomas que, durante tres días, dará voz a presidentes autonómicos y consejeros, además de empresarios y expertos, con el objetivo de abordar los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial.

Javier Moll, presidente del grupo editorial, ha recordado, en su discurso de bienvenida, que el proceso iniciado hace 50 años, tras la muerte de Franco y la restauración de la monarquía, “introdujo a España en una transición política cuyo éxito consistió en abrazar el diálogo, el consenso y la reconciliación”.

Al hilo de la nueva organización territorial que trajo consigo la Constitución de 1978, Moll afirma que “la España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia”. El editor ha destacado de este modelo su capacidad para “articular la pluralidad territorial y combinar la unidad del Estado con el respeto a nuestra diversidad histórica, cultural y lingüística”.

Moll subraya que las comunidades autónomas son “un pacto que acerca el poder a los ciudadanos, facilita una participación política más directa y tiene un papel clave en la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la ayuda social”.

El editor ha puesto también en valor el derecho a la información y a la libertad de prensa de la que gozan los ciudadanos en democracia: “El respaldo constitucional es básico para que los periodistas puedan ejercer su obligación de vigilar el poder, y los ciudadanos puedan acceder a la verdad y formar libremente su opinión”.

Intercambio y aprendizaje

En relación al foro ‘España 360’ que organiza Prensa Ibérica, Javier Moll ha destacado su carácter “abierto y constructivo” y su voluntad de “alejarse de las disputas partidistas estériles”.

Se trata de un “gran encuentro de comunidades autónomas con ambición en los objetivos, responsabilidad en los planteamientos y voluntad de entendimiento para avanzar en propuestas y soluciones a los desafíos de nuestro país”, añadió. Un espacio de intercambio y aprendizaje con la “mirada plural que ofrecen las distintas regiones” y que resalta las diferencias como “parte fundamental de nuestra riqueza”. Es un encuentro “para pensar juntos, abordar cuestiones que nos conciernen a todos y celebrar lo que, en la diversidad, nos une como ciudadanos españoles”, señaló.

El presidente de Prensa Ibérica ha asegurado que “España necesita este foro” y que los medios de comunicación cumplen una función importante en la “vertebración del país”, puesto que “no están solo para contar noticias sino también para favorecer el intercambio de ideas, tender puentes y dar a conocer los temas de discusión que más importan”.

El objetivo es “conectar problemas reales con soluciones realistas”, ha recalcado.

"Aspiramos a compartir inquietudes, a enriquecernos del aprendizaje mutuo, a crear un conocimiento colectivo y a iluminar el camino que ha de llevarnos a un futuro mejor. Esto es 'España 360'", ha concluido.