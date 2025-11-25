Fernando Costa aplasta a Ayax con su tiradera 'Te avisé'

En el panorama de la música urbana es habitual el beef entre artistas: Kendrick Lamar y Drake, JBalvin y Residente, Rels B y Kidd Keo... La última batalla entre gallos del rap es la del ibicenco Fernando Costa y Ayax, cantante granadino e integrante del duo 'Ayax y Prok' junto a su gemelo, que ha servido de gasolina para los fanáticos de ambos raperos en las redes sociales.

La chispa saltó cuando el pasado 31 de enero el cantante granadino sacó a la luz su álbum 'Ayitas', en el que da a entender una posible traición de su entonces colega, tras más de una decada de amistad y colaboración musical: "Dime cuándo te hice daño, después de una amistad de catorce años". Sin embargo, las declaraciones de Costa durante la presentación de su álbum 'Amor de barrio' encendieron un conflicto que pronto saltaría de lo personal a lo público tras pronunciarse al respecto sobre las denuncias por violacion de más de 80 mujeres por parte de los gemelos granadinos, cuando dejó clara su postura sobre este tema y que "había sido duro para todos".

Ayax, rabioso, respondió a sus declaraciones de forma directa con un 'malarramera', que hace referencia al tema conocido de Costa 'Malamanera': "Arrieros somos, nos veremos por la senda". El conflicto evolucionó en una discusión a través de las redes, con indirectas líricas y referencias a anécdotas vividas de ambos. 'Fernandito' (así se hace llamar en varias canciones) puso el ultimatum cuando su hijo recién nacido fue nombrado por el granadino: "Recuerda hermanito que sin mí no serías nadie, tu hijo es mi nieto. Porque yo soy tu padre".

El tiempo pasa y parece que todo se ha apaciguado, hasta que Costa saca un adelanto de una canción de su último disco y Ayax vuelve a la defensiva. El tema 'malarramera' pasa a llamarse 'Justicia poética', en el que se ensaña en una tiradera con el ibicenco "Me paso por el forro cada uno de los recuerdos. Amor falso, amor de estraperlo" y lo considera "un traicionero" después de haberle pagado incluso una gira. Costa no se iba a quedar callado, por lo que el pasado 23 de noviembre respondió a sus ataques con la publicación de 'Te avisé', un tema grabado en la puerta de la casa del granaino, en Albaicín. En esta nueva tiradera Costa saca a la luz estar al tanto de los presuntos maltratos por parte de Ayax hacia sus exparejas, así como su supuesta adicción con estupefacientes y conflictos a causa de estos con terceras personas. Además, deja claro que antes de los presuntos abusos decidió separarse del granadino.

En respuesta a ello, Ayax se pronunció este lunes con un mensaje a través de sus redes sociales anunciando que sacará un nuevo tema y asegura que «para hacer Justicia Poética solo me puso una cláusula: ni mentiras, ni cosas personales… Visto lo visto ahora me toca a mí» como advertencia. Además, con tono amenazante invita a Costa a ir de nuevo a su barrio natal, esta vez de día, pero le informa de que no será bien recibido ya que "en Albaicín está en busca y captura". El granadino asegura que "esta guerra puede durar todo el tiempo que quiera", concluye.

Otros artistas del panoráma urbano español se han pronunciado, como Vinnie Dollar, conocido en la isla, y ha anunciado que sacaría una canción, Nana, en respuesta a Fernando Costa y ha dado su opinión sobre lo ocurrido: "No representas a la isla ni a las víctimas". Seguidamente, ha publicado un adelanto del tema que saldrá a la luz a partir de esta noche, en el que comenta "para que se acueste un poquito", haciendo referencia a Costa.