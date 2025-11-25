El drama sobre Pau Casals ‘Música para Hitler’ llega a Eivissa

El Ayuntamiento de Eivissa ha puesto a la venta las entradas para ‘Música para Hitler’, la obra escrita por Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano que se representará el sábado 29 de noviembre, a las 21 horas, en Can Ventosa. Las localidades tienen un precio de 20 euros en taquilla y 22 euros el mismo día de la función.

El montaje, galardonado con el Premio Mandarache 2024, se inspira en hechos reales: el exilio de Pau Casals al sur de Francia tras la Guerra Civil y la inquietante invitación que recibió en 1943, bajo la ocupación nazi, para tocar ante Adolf Hitler. Casals, célebre violonchelista y defensor de los derechos humanos, sabía que negarse podía acarrearle graves consecuencias. La obra reconstruye ese dilema y el compromiso del artista, que, con sus propios recursos, ayudó a miles de compatriotas hacinados en campos de trabajo.

Carlos Hipólito encarna a Pau Casals, acompañado por Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla. Hipólito suma más de treinta galardones —entre ellos ocho Premios de la Unión de Actores, tres Premios Max, el Premio Mayte (2005) y el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2005)—, y ha brillado en teatro (de Claudio Tolcachir a títulos como ‘Billy Elliot’ o ‘Macbeth’), cine y televisión (‘Cuéntame’, ‘Hospital Central’).

‘Música para Hitler’ propone un texto emocionante que retrata la personalidad y el coraje de uno de los grandes artistas del siglo XX, entre la ética, la memoria y la presión del totalitarismo.n