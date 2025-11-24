Vox exige un decreto urgente para activar el traslado de basura de Ibiza a Mallorca

Vox eleva la presión política y exige la aprobación inmediata, en el Consell de Ibiza, de un decreto específico que permita desbloquear el traslado de basura desde la isla hasta Mallorca. Actualmente está paralizado, así que el partido de Santiago Abascal denuncia que la medida continúa bloqueada porque figura dentro del decreto de proyectos estratégicos, un texto que el PP mantiene en negociación interna.

"Viendo la paralización con el traslado de basura de Ibiza a Mallorca, instamos a presentar un decreto específico solo con este tema en el Consell de Ibiza", expone la formación, que insiste en que se trata de un asunto "suficientemente urgente e importante para Ibiza como para mezclarlo". Vox reclama un trámite independiente: "Tiene que ir en un decreto aparte y de forma urgente".

Según Vox, los municipios ibicencos alertan del riesgo de saturación en la gestión local de residuos si la situación no se resuelve. Asimismo, añaden que la reactivación del traslado repercutirá en una rebaja de la tasa de basuras para los municipios de Mallorca. "Ibiza se merece esto, el pueblo ibicenco nos pide ayuda", aseguran.

La réplica del PP

El portavoz popular, Sebastià Sagreras, contesta a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien sostiene que "las negociaciones del decreto para acelerar proyectos estratégicos están paradas de manera unilateral por parte del PP".

Sagreras defiende que la solución ya está pactada: "La solución al traslado de residuos de Ibiza quedaba arreglada con el decreto para acelerar proyectos estratégicos, que el PP y Vox habían pactado, de modo que solo era necesario su voto favorable para sacarlo adelante en el Parlament".

El dirigente popular lamenta que el decreto se tumba en el Parlament por lo que describe como un cambio de postura de Cañadas: "Esto supone una falta de palabra de la señora Cañadas". Explica que Vox acuerda apoyar el decreto, pero Cañadas decide condicionarlo al apoyo del PP a una ley de lenguas presentada por Vox. "El PP no estaba de acuerdo porque suponía derribar prácticamente todas las líneas rojas lingüísticas del PP", explica.

"Creo que esto es una irresponsabilidad muy grande, de la cual la señora Cañadas se da cuenta en estos momentos", opina Sagreras. Coincide en la urgencia, pero puntualiza: "Es necesario dar una solución al traslado de residuos, pero no desde hoy, sino desde el día en que PP y Vox habían negociado y pactado el voto favorable para convalidar este decreto". Y añade: "Bienvenida la señora Cañadas a la rectificación".

"Por capricho"

Sagreras insiste en que la negociación con Vox continúa, pero en términos globales. "No es que se esté negociando una solución puntual solo al decreto del traslado de residuos, sino que desde la semana pasada se sigue negociando el global del decreto para acelerar proyectos estratégicos, que Vox, por capricho de la señora Cañadas, tumbó", afirma.

El PP subraya que Cañadas participa en algunas de estas reuniones y que conoce perfectamente el estado de las conversaciones. Mientras tanto, el conflicto se agrava: Vox exige un decreto independiente y urgente, y el PP mantiene que la solución ya está acordada y que fue Vox quien bloquea su aprobación. El problema sigue sin resolverse y afecta de lleno a la gestión de residuos de Ibiza y Mallorca.