Pilar Bonet repasa 34 años de corresponsalía en el Casino des Moll: de la URSS a la Rusia de Putin

La Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza, fundada en 1923, acogerá el jueves 27 de noviembre a las 19.30 horas en su sede del Casino des Moll (calle Barcelona, 1, 1º, Eivissa) una conferencia de Pilar Bonet, periodista ibicenca y corresponsal durante 34 años de El País en la Unión Soviética, Rusia, Ucrania y el ámbito postsoviético. Bajo el título ‘Pilar Bonet Cardona. Experiencia profesional y personal de una periodista ibicenca: el fin de un imperio (1984-2021)’, la ponente recorrerá, con enfoque cronológico y temático, su llegada a Moscú en 1984 —cuando al último gran imperio del siglo XX le restaban ocho años— hasta 2021, en plena ofensiva de Vladímir Putin por recomponer el poder perdido tras 1991.

Licenciada en Filología Hispánica (UB) y Ciencias de la Información (UAB), Bonet ha sido investigadora en el Instituto Kennan (1991–1992) y en el Woodrow Wilson Center de Washington y su trayectoria fue reconocida con numerosos premios. Ha viajado extensamente por los países de Asia Central y se ha interesado por los conflictos y «asuntos no resueltos» de la región. Entre sus libros figuran ‘Moscú’ (1988), ‘Imágenes sobre fondo rojo. Estampas de la crisis soviética’ (1992), ‘La Rusia imposible: Borís Yeltsin, un provinciano en el Kremlin’ (1994) y ‘Náufragos del Imperio. Apuntes fronterizos’ (2023).

El Casino des Moll agradece la colaboración de Ferràn Gassiot, Dani Manau y Eduard Reguant en la organización del acto. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.