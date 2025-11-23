Redondo plantea revisar la Extranjería en el marco de la Ley de Trata y admite "complejidades internacionales"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, abre la puerta a revisar la Ley de Extranjería en el marco de la Ley contra la Trata en la que se encuentra trabajando su departamento y ha admitido "complejidades internacionales".

"Hay que ajustar muy bien la seguridad y el contexto internacional para ser eficaces, para realmente aportar esas soluciones a las personas que vienen y llegan en situación de trata y que no sea una ley que no cumpla las expectativas y no sea eficaz", asegura la ministra en un encuentro con medios.

Asimismo, reconoce que los problemas derivados de los contextos internacionales y de las "complejidades internacionales" son "los más complicados" y los que están llevando "más tiempo".

Redondo explica que es una ley "muy compleja", en la que participan un gran número de entidades y los Ministerios del Interior y Justicia, piezas que tacha de "esenciales" en la elaboración del texto. "Es un texto complejo porque hace referencia a la trata no solo por motivos de explotación sexual sino a todo tipo de trata y por lo tanto hay que perfilar y se plantea un texto muy completo, muy transversal y complejo", argumenta.

Además, detalla que el texto contra la trata da alternativa laboral, económica y habitacional "para permitir que las mujeres puedan elegir". "Y, desde luego, cuando se es libre para elegir es porque se tienen los instrumentos para asumir otro tipo de proyecto vital que nunca va a ser la explotación sexual. En eso yo no tengo ninguna duda y por eso soy abolicionista, porque no creo que una mujer que tiene posibilidades de elegir una alternativa a su vida, elige la prostitución", recalca.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. / EFE

La titular de la cartera de Igualdad se muestra "abierta" a la negociación, a la incorporación de enmiendas y "a todo tipo de propuestas que enriquezcan el texto y que mejoren el texto". "Yo siempre creo que el consenso mejora los textos y es verdad que a veces hay que ceder en algunas cuestiones, siempre y cuando no sea en lo sustancial", apunta.

Prostitución

En cuanto a la ley para abolir la prostitución en la que también trabaja su departamento, la ministra espera "remover obstáculos" que impiden una mayoría amplia, que cree que existe.

En todo caso, reconoce que cuentan con "hándicaps importantes" en relación con este texto. Así, explica que es una norma que no está en el acuerdo de Gobierno, ni tampoco en el pacto de Estado contra la Violencia de Género. También recuerda que el PP votó en contra de la misma la última vez que la llevó el PSOE al Parlamento.

Respecto al texto contra la prostitución, la ministra asegura que incluye todo tipo de medidas contra los proxenetas, que, a su juicio, necesitan un tratamiento penal "más duro, más potente".

Igualmente, avanza que se centra en la tercería locativa; en los consumidores de prostitución; en dar herramientas a los hombres para que sean conscientes de "ese abuso y esa imposición de conductas absolutamente desequilibradas"; y en las nuevas violencias sexuales en Internet.

En cuanto a la prostitución en Internet, admite que, respecto a plataformas como OnlyFans, al funcionar a nivel global, "es muy difícil luchar contra estas mafias tan poderosas y contra esta industria" tan "económicamente potente".

Con el objetivo de sacar adelante la norma, Redondo está "dispuesta a hacer mucha pedagogía", a negociar "incansablemente" y a dialogar con todas las fuerzas políticas. "Creo que con los datos en la mano y las circunstancias que se pueden expresar de muchas mujeres que están en situación de prostitución y que realmente sufren a diario una violencia extrema, nadie puede estar a favor de mantener, ni siquiera de regular la prostitución", expone.

De la misma manera, defiende los grandes consensos en materia de igualdad y los avances que se fundamentan "sólidamente" en esas grandes mayorías.

Por otro lado, sobre el anteproyecto de ley de violencia vicaria, afirma que va a realizar "retoques" y volver a analizar el texto después de que el Consejo Económico y Social (CES) advirtiese en un informe de "falta de coherencia". Al respecto, prevé llevarlo en segunda vuelta al Consejo de Ministros al inicio del año que viene, en "enero o febrero".

La ley de violencia económica "va a costar"

El Ministerio de Igualdad también tiene previsto legislar sobre la violencia económica, que ayude a las mujeres a encontrar un "empleo digno" y una solución habitacional. "No es fácil porque ahí nos encontraremos también con dificultades en relación con otros ministerios. Todo lo que es igualdad es muy transversal y esa es una dificultad añadida", asegura para añadir que es la última de las leyes que tiene en cartera y que "va a costar".

De la misma manera, Redondo califica de "despropósito" las declaraciones del vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien afirma que el presidente del Gobierno está "abusando" de la ministra y utilizándola "de forma instrumental" para evitar responsabilizar a Podemos de los fallos del sistema Cometa.

Redondo sostiene que no concibe que un dirigente de un partido firmante del Pacto de Estado contra la violencia de género se muestre "tan irresponsable y tan poco comprometido".

Así, acusa a de los Santos de difundir "postureos y falsedades" y asegura: "No es un hombre de fiar". Según explica, la única preocupación del diputado del PP es que ella culpe a la anterior ministra, Irene Montero, por un contrato heredado. "Yo jamás haré eso, porque mi responsabilidad es asumir la cartera que me corresponde, en este caso de Igualdad", añade.

La ministra también subraya que España afronta "una responsabilidad histórica" para defender los derechos conquistados. Preguntada por si la izquierda ha dejado "huérfana" a los jóvenes frente a "regímenes autoritarios", Redondo evita centrar el foco en la autocrítica y sitúa la prioridad en "poner freno al reaccionarismo".

Yo sí que creo que la unidad del movimiento feminista, la unidad de la sociedad democrática, la unidad de los hombres y mujeres que reconocen los avances y quieren seguir avanzando para garantizarnos una vida digna, eso es lo que tenemos que reforzar en este momento y tenemos una responsabilidad histórica para reforzar eso", destaca.

Finalmente, respecto a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, la ministra expone que sigue trabajando con el Ministerio de Derechos Sociales y avanza que va a iniciar un trabajo con el Ministerio de Sanidad "para tener herramientas para detectar el problema".