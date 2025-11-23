En primera línea de ‘mascletà’ desde la cuna

«Representar a la comisión fallera que me ha visto crecer tiene un gran significado para mí, es un orgullo y un privilegio». Lo dice Ainhoa Cabrera Ríos pocas horas antes de su presentación oficial y la de Olga Márquez Rodríguez como falleras mayores de 2026, adulta e infantil, de La Nostra Falla de Sant Antoni. El evento público se va a celebrar en el auditorio de la iglesia de la localidad ante socios, familia, amigos, representantes institucionales y amantes de la cultura valenciana en general.

Otra de las falleras se emociona. | / M.S.

Tanto ellas como los presidentes de la entidad, Raúl Márquez Fernández y su homólogo infantil, Carlos Pellicer Vélez, están enfrascados en los preparativos del acto, uno de los más destacados de la agenda de la agrupación, junto a la celebración de las fallas y la procesión con la Virgen de los Desamparados, la Geperudeta, en las fiestas patronales de Sant Antoni.

Un momento de la ceremonia. | M.S.

La organización de la cita anual de este sábado, que van a presentar Paqui Rodríguez y Abril Bonilla, «se lleva siempre un poco en secreto», explica Raúl Márquez. El presidente de La Nostra Falla prefiere no adelantar detalles de cómo será la celebración para evitar aguarle el efecto sorpresa a la fallera infantil, que es su hija, y a la adulta, que mientras habla con Diario de Ibiza están junto a él, a punto de pasar por peluquería.

Es la madre de Ainhoa, la valenciana Marisa Ríos, la que se va a encargar de hacerles el clásico peinado de fallera, con moño trasero y dos rodetes laterales, adornados con peinetas.

Es de su progenitora de la que esta ibicenca de 22 años estudiante de Educación Infantil ha heredado su pasión por la fiesta más universal de Valencia. «Soy fallera desde antes de nacer, con mi madre embarazada de mí ya estaba en primera línea de mascletà», asegura la joven, a la que, nada más nacer, hicieron socia de La Nostra Falla, de la que su abuelo y sus tíos abuelos fueron fundadores.

Lo de ser fallera mayor no le pilla de nuevas, ya lo fue, infantil, en Sant Antoni en 2014 y en 2016 en Silla, en Valencia, y «de rebote», ya en la categoría de adulta, en 2020, en plena pandemia, cuando la elegida no pudo asumir el cargo. Este año competía con otra candidata y fue finalmente la seleccionada por la junta directiva de La Nostra Falla, que como explica su presidente, a la hora de elegir tiene en cuenta varios factores, como los años que las que se presentan llevan en la entidad.

En el armario, Ainhoa acumula ya unos cuantos trajes de fallera, incluyendo los dos vestidos enteros y el corpiño de manga larga que encargó en cuanto supo de su nombramiento. El que va a lucir este sábado es «un modelo clásico confeccionado en seda con tela Valencia, color verde botella y con manga farol». Lo acompañará de manteletas doradas y aderezo de balconet en oro. «El cancán, la enagua y los pololos me los han regalado», comenta.

En el caso de Olga, va a lucir un traje de seda azul turquesa oscuro con motivos florales de distintos colores y con manga farol confeccionado artesanalmente por una modista de Valencia para ella, igual que el aderezo de racimo.

A esta ibicenca de nueve años con sangre valenciana por los cuatro costados le pueden los nervios y la emoción ante la perspectiva del acto que se celebrará en unas horas en el auditorio de la iglesia de Sant Antoni. «Voy a convertirme oficialmente en fallera mayor infantil y eso es un cargo muy especial», explica Olga, que, como Ainhoa, es socia de La Nostra Falla «desde la cuna».

Raúl Márquez destaca de ambas que se implican en todas las celebraciones de la entidad, que hace unos días, emulando a Valencia, celebró por primera vez el Mig Any Faller. «A mi hija le encantan las fallas, las disfruta mucho, tanto en Sant Antoni como en Valencia», asegura. De todos los eventos que organiza durante el año la entidad para dar a conocer las tradiciones y la cultura valenciana, además de la cremà, a la pequeña le gusta especialmente la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia, y en eso coincide con Ainhoa.

A las dos les quedan por delante doce meces repletos de actos porque, como dice esta última, «ser fallera mayor implica mucha dedicación y tiempo». Pero, añade, «cuando a una le apasionan las fallas y las ha vivido desde pequeña, se hace con gusto y una buena sonrisa».