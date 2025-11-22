José Miguel L. Romero presenta su libro ‘Quiero charlar un rato contigo’

El periodista de Diario de Ibiza e investigador José Miguel L. Romero presentó ayer en el Club Diario su libro ‘Quiero charlar un rato contigo’, en un acto en el que estuvo acompañado por la editora de Balàfia Postals, Neus Escandell; José María Prats, exmilitar y profesor, y Rafael García, nieto de los protagonistas de la obra, el militar Rafael García Ledesma y Josefa Sorá Boned. El libro se centra en la correspondencia de la pareja entre los años 1923 y 1930, una época muy convulsa de la historia de España en la que el matrimonio sufrió largas y dolorosas separaciones debido a la profesión de Rafael. Pero además, tal y como pusieron de manifiesto los cuatro participantes en el acto, la obra es un recorrido histórico que trasciende la mera relación de la pareja y ahonda en episodios poco conocidos del siglo XX español pero claves, como la guerra de África. Las cartas son «cápsulas de tiempo», en palabras del autor, que permiten también tener una fotografía muy detallada de cómo era la vida en la Eivissa de los años 20.