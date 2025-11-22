Literatura
José Miguel L. Romero presenta su libro ‘Quiero charlar un rato contigo’
El periodista de Diario de Ibiza e investigador José Miguel L. Romero presentó ayer en el Club Diario su libro ‘Quiero charlar un rato contigo’, en un acto en el que estuvo acompañado por la editora de Balàfia Postals, Neus Escandell; José María Prats, exmilitar y profesor, y Rafael García, nieto de los protagonistas de la obra, el militar Rafael García Ledesma y Josefa Sorá Boned. El libro se centra en la correspondencia de la pareja entre los años 1923 y 1930, una época muy convulsa de la historia de España en la que el matrimonio sufrió largas y dolorosas separaciones debido a la profesión de Rafael. Pero además, tal y como pusieron de manifiesto los cuatro participantes en el acto, la obra es un recorrido histórico que trasciende la mera relación de la pareja y ahonda en episodios poco conocidos del siglo XX español pero claves, como la guerra de África. Las cartas son «cápsulas de tiempo», en palabras del autor, que permiten también tener una fotografía muy detallada de cómo era la vida en la Eivissa de los años 20.
- 50 años de la muerte de Franco: Abel Matutes: «No me arrepiento, en absoluto, de haber dado la Medalla de Oro de Ibiza a Franco»
- La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza
- Se confirma la tragedia en el mar: al menos 18 migrantes desaparecidos en su ruta hacia Ibiza
- Una argentina en Ibiza: 'Gané 24 millones de pesos argentinos por 8 meses de trabajo en Ibiza
- Esta carretera de Ibiza estará cortada al tráfico durante dos semanas por obras
- UNVRS, Hï y Ushuaïa, los tres mejores clubes del mundo