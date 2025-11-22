EXTREMADURA.-La Asociación de Mujeres de Coria y Comarca convoca el 23 de noviembre una 'Marcha Morada' por el 25N
EP
CÁCERES, 15 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Mujeres de Coria y Comarca, en colaboración con el consistorio de esa misma localidad cacereña, ha convocado para el próximo 23 de noviembre una 'Marcha Morada' con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La misma dará comienzo a las 17,00 horas y saldrá y llegará a la Casa de la Cultura de Coria, tras lo cual se procederá a la lectura de un manifiesto y una exhibición de zumba, según informa el ayuntamiento en nota de prensa.
Esta marcha se sumará a otras acciones organizadas con motivo del 25N, siendo la primera la representación teatral 'Del grito a la palabra'. Esta tendrá lugar el 21 de noviembre a las 21,00 horas en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme.
Para asistir a esta obra que invita a la reflexión sobre la violencia de género y la importancia de la expresión y la denuncia, se pondrá a disposición de los interesados un autobús de carácter gratuito.
Las actividades concluirán el 25 de noviembre, a las 12,00 horas, con la lectura del manifiesto en el Ayuntamiento de Coria, acto institucional que pondrá el broche final a la semana de concienciación y reivindicación. Además, el puente de hierro se iluminará de morado del 21 al 25 de noviembre.
