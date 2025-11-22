Josep Puxeu, de Ecoembes: la inversión en energía verde “está demostrando su rentabilidad”

El empresario español Josep Puxeu, presidente de Ecoembes, afirmó este viernes en la cumbre climática COP30 que la inversión en energías renovables no es solo una necesidad para el planeta, sino también una estrategia económicamente viable, pues "está demostrando su rentabilidad".

En entrevista con EFE, Puxeu, que integra el Comité Económico y Social Europeo (CESE), manifestó que la reducción de los combustibles fósiles debe ir "aparejada" a una inversión potente en nuevas tecnologías y en energías renovables. Las renovables, subrayó Puxeu, si bien suponen una inversión de “medio a largo plazo”, ahora "se está demostrando su rentabilidad".

Como ejemplo de éxito, el ejecutivo mencionó a España, cuya gran presencia de energías renovables le ha dado una capacidad muy importante, que se tradujo en "mejores precios de la energía y mejor competitividad para las industrias”.

Las renovables son claves para cumplir el objetivo de reducir el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, un compromiso alcanzado por consenso en el Acuerdo de París, que acaba de cumplir diez años.

También ha seguido centrando las discusiones en la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP30) celebrada en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña. Pero la cumbre de Belém, en su recta final, deja un sabor agridulce por la resistencia de la presidencia brasileña, en el último tramo de las negociaciones, a proponer la creación de una hoja de ruta mínima para impulsar el proceso de reducción del consumo de combustibles fósiles.

Puxeu calificó de "incomprensible que, dos años después" de que se aprobó una declaración política en la COP28 en Dubái para el fin de los combustibles fósiles, los países no se atrevan a hacer una referencia clara a la transición energética. Atribuyó el bloqueo a la presión de los países productores de combustibles fósiles, aunque sin restarle responsabilidad a “los grandes consumidores”.

Seguir creyendo en el multilateralismo

En el día que debería cerrarse la trigésima cumbre climática, Puxeu reconoció que la posición de la Unión Europea era “difícil” en la negociación, ya que no tenía un "componente de amplio consenso". Mientras que la delegación española fue la "más activa y la más agresiva" con base en argumentos científicos para cumplir los acuerdos de París, otros países, como Francia, Italia y Polonia, estaban en posiciones "muy discrepantes".

Sin embargo, el empresario llamó a seguir creyendo en el multilateralismo y en el rol de Naciones Unidas en este momento “a nivel global muy complicado”, en el que “imperan” las soluciones “cortoplacistas”. “La fórmula de unanimidad dificulta muchísimo los avances pero ese es el marco en el que estamos trabajando. Por lo tanto, hay que seguir apoyando a Naciones Unidas y hay que seguir siendo valientes como están haciendo algunos países en empujar para que cumplamos los objetivos de los acuerdos de París”, expresó.