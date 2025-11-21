Un piloto revela los secretos de las turbulencias: ¿hasta dónde aguanta un avión antes de romperse?

Sentarse en un avión, notar los primeros sacudones y pensar “¿y si pasa algo?” sigue siendo habitual entre muchos pasajeros. Pero, ¿de verdad las turbulencias ponen en peligro el avión? El Comandante de aviación e Investigador de accidentes aéreos Ramon Vallès, lo tiene bien claro y lo explica.

El piloto de Airbus A330 y A350 compara la turbulencia con ir en coche por un camino lleno de baches. El vehículo se mueve, pero no significa que esté a punto de romperse. En un avión ocurre lo mismo: es el aire lo que está "irregular", no la estructura a punto de fallar. El verdadero riesgo, insiste, está dentro de la cabina: los pasajeros sin cinturón. "En el momento en que el avión cae, el pasajero sale despedido contra el techo", advierte.

Por eso, el comandante catalán recuerda que el cinturón debería llevarse siempre abrochado, igual que en el coche, aunque la señal luminosa esté apagada. La turbulencia en sí no daña el avión, pero sí puede causar golpes y lesiones a quienes se levantan o no van sujetos.

Archivo - Un avión de Iberia y otro de Air Europa. / Eduardo Parra - Europa Press

Para quienes miran con miedo a las alas cuando el avión se sacude, Vallès ofrece un dato que invita a la calma: "un ala es capaz de llegar a flexar más de siete metros sin romperse". Además, el combustible va precisamente en las alas, diseñadas para soportar esfuerzos extremos.

El piloto también señala otros factores que pueden generar turbulencia, como los torbellinos que dejan otros aviones al pasar cerca, o la llamada onda de montaña, la peor que ha vivido: “El avión se mueve con tal violencia que los instrumentos de vuelo apenas puedes leerlos”, recuerda.

Aun así, el mensaje final es tranquilizador: los aviones modernos están preparados para aguantar mucho más de lo que percibe el pasajero en su asiento. Las turbulencias incomodan, asustan y pueden provocar algún susto dentro de la cabina, pero no son, por sí mismas, el enemigo capaz de romper un avión.