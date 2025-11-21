Sant Francesc calienta motores con un divertido ‘correbars’

Aunque hasta el 3 de diciembre no se celebra oficialmente Sant Francesc Xavier en el santoral, las fiestas que acompañan al día grande de Formentera están a punto de empezar. Este sábado, sin ir más lejos, se dará el pistoletazo de salida de estas celebraciones que cada año caldean los primeros días de frío y preparan el ambiente festivo para la Navidad.

El cartel de fiestas propuesto por la Asociación Sa Raval des Pa i Oli arranca este sábado 22 de noviembre a las 18 horas con un correbars por las calles de Sant Francesc. El recorrido parte y llega al Bar Centro tras haber pasado por Vins i Mes, NAP, Indiscret, Cafetería Sant Francesc, Rincón de la Paella, Tap.ita, Es Glop y Es Marès.

El martes 25, a las siete de la tarde, se llevará a cabo la colgada oficial de los tradicionales banderines que decoran la plaza de la Constitución y las calles adyacentes. Se admiten ayudantes.

Miniflower y Ballada Floweresa

Con las calles ya engalanadas, la fiesta se traslada hacia la carpa situada en el aparcamiento de sa Senieta, siempre en Sant Francesc. Allí, el sábado 29 se celebrará la Miniflower, con castillos inflables, pintacaras y tatuajes para los más pequeños de 16.30 a 19 horas.

Tomará el relevo la Ballada Floweresa a las 20 horas, con los balladors vestidos al estilo hippie en un ambiente de lo más divertido.

Media hora después llega la cita más esperada por los fiesteros locales: Sa Nostra Flower. La música, la bebida, la comida, pero sobre todo la diversión, están aseguradas desde las 20.30 horas y hasta que el cuerpo aguante. Recomendable asistir con los pertinentes disfraces de hippies trasnochados para integrarse en la fiesta.

Sant Francesc

El miércoles 3 de diciembre vuelve la sensatez al cartel de fiestas sin olvidar la tradición. A las 10 de la mañana, en el Jardí de ses Eres, habrá un almuerzo de frita de pulpo a precios populares.

A las 14.30 más comida tradicional para calentar el cuerpo: La Asociación gastronómica Es Forn organiza su demandado arroz de matanza en la carpa de sa Senieta.

Ya por la tarde, a las 18 horas, dará comienzo una misa en la iglesia de Sant Francesc seguida de una procesión y una ballada de las colles de la isla y, a las 20.30 horas, torrada en el Jardí de ses Eres.

Para terminar, el sábado 6 de diciembre los chicos de la orquesta local Ritmo de Isla ofrecen uno de sus espectaculares conciertos en la sala de cultura a las 20.30 horas.