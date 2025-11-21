Comprar en Formentera tiene premio el próximo ‘Black Friday’

La patronal Pequeña y Mediana Empresa de Formentera (Pimef), en colaboración con la conselleria de Comercio del Consell Insular, prepara para el próximo 28 de noviembre una nueva edición del Black Friday, una jornada pensada para impulsar las compras en el pequeño comercio de la isla a través del programa de fidelización ‘Compra a casa’.

En la edición de este año, todas las compras iguales o superiores a 15 euros que se realicen en los establecimientos adheridos participarán en el sorteo de una tarjeta regalo de 70 euros.

"Una ocasión perfecta para aprovechar descuentos, apoyar al comercio local y, además, optar a un premio extra", consideran desde la patronal.

La persona ganadora se dará a conocer el jueves 4 de diciembre y podrá recoger su premio en la sede la Pimef en Sant Francesc.

En la actualidad, un total de 30 establecimientos forman parte de ‘Compra a casa’, un programa que desde 2016 fomenta el comercio de proximidad y que ya cuenta con más de 3.867 tarjetas emitidas.

Entre los establecimientos adheridos al programa hay tiendas de moda y complementos; hogar y decoración; librerías y papelerías; salud y belleza y tiendas de alimentación. También participan empresas de instalaciones, servicios, transportes y suministros.