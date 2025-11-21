Comercio
Comprar en Formentera tiene premio el próximo ‘Black Friday’
Nueva edición el día 28 de la campaña de fomento del comercio local de Pimef, que sorteará un vale de 70 euros.
Pilar Martínez
La patronal Pequeña y Mediana Empresa de Formentera (Pimef), en colaboración con la conselleria de Comercio del Consell Insular, prepara para el próximo 28 de noviembre una nueva edición del Black Friday, una jornada pensada para impulsar las compras en el pequeño comercio de la isla a través del programa de fidelización ‘Compra a casa’.
En la edición de este año, todas las compras iguales o superiores a 15 euros que se realicen en los establecimientos adheridos participarán en el sorteo de una tarjeta regalo de 70 euros.
"Una ocasión perfecta para aprovechar descuentos, apoyar al comercio local y, además, optar a un premio extra", consideran desde la patronal.
La persona ganadora se dará a conocer el jueves 4 de diciembre y podrá recoger su premio en la sede la Pimef en Sant Francesc.
En la actualidad, un total de 30 establecimientos forman parte de ‘Compra a casa’, un programa que desde 2016 fomenta el comercio de proximidad y que ya cuenta con más de 3.867 tarjetas emitidas.
Entre los establecimientos adheridos al programa hay tiendas de moda y complementos; hogar y decoración; librerías y papelerías; salud y belleza y tiendas de alimentación. También participan empresas de instalaciones, servicios, transportes y suministros.
- Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Así fueron las vacaciones familiares de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil
- 50 años de la muerte de Franco: Abel Matutes: «No me arrepiento, en absoluto, de haber dado la Medalla de Oro de Ibiza a Franco»
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Una argentina en Ibiza: 'Gané 24 millones de pesos argentinos por 8 meses de trabajo en Ibiza