Noches de Ibiza critica que el Consell participe en el quinto Congreso nacional del Ocio Nocturno

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha mostrado su malestar ante lo que considera una incoherencia por parte del Consell de Ibiza: promover un cambio de modelo turístico mientras participa y figura como patrocinador del 5º Congreso Nacional de Ocio Nocturno celebrado esta semana en Valencia. La asociación señala especialmente la intervención del director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, en una mesa redonda destacando la importancia del ocio nocturno en la economía insular. Un gesto que, según AEON, evidencia que la institución "sigue impulsando un modelo de fiesta permanente y turismo de discoteca, sin ninguna regulación efectiva". La asociación también apunta a la presencia del logotipo de Ibiza Travel como patrocinador plata del evento, así como la del Ayuntamiento de Sant Josep, patrocinador bronce.

A juicio de la entidad, estos movimientos chocan frontalmente con la anunciada "estrategia de desarrollo y gestión turística de futuro de Ibiza", que consideran "una campaña de humo" financiada con fondos públicos y elaborada por consultoras externas. "Los anuncios van por un lado y los hechos por otro", afirman, asegurando que la promoción del ocio sin control ha favorecido un ecosistema de "competencia desleal" y ha generado un impacto negativo sobre trabajadores, empresas locales, el territorio y el día a día de los residentes. AEON insiste en que la prioridad debe ser desvincular la imagen de Ibiza del concepto de "isla discoteca" y frenar la fiesta sin interrupción.