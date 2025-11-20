Cena solidaria contra el cáncer de la Asociación Elena Torres en el Celler de Can Pere
La velada será el sábado 29 de noviembre, a las 20.30 horas, en Santa Eulària, con un donativo de 75 € con menú cerrado y bebidas incluidas, y la recaudación se destinará íntegramente al proyecto de detección precoz del cáncer.
El restaurante Celler de Can Pere organizará el sábado 29 de noviembre (20.30 horas) una cena benéfica a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al proyecto científico que financia la entidad. La propuesta incluye menú cerrado por 75 € —sopa de Navidad, redondo de ternera o de cerdo con verduras a la plancha y greixonera con helado de vainilla y café caleta, con agua, refrescos, cerveza y vino—.
Las reservas pueden realizarse en los teléfonos +34 649 43 50 21 y +34 650 22 41 05.
Vínculo solidario
La cita refuerza el vínculo solidario del establecimiento, que en la campaña Pink October recaudó 900 € para la misma causa. La Asociación Elena Torres, creada en 2015, financia la investigación que lidera la científica del CSIC Priscila Monteiro Kosaka para detectar el cáncer en fases iniciales mediante nanosensores y biotecnología aplicados a un análisis de sangre.
El proyecto, en cuarta fase con pruebas de concepto en laboratorio y muestras de hospitales españoles, ha sido reconocido con la Beca Fero y acumula una inversión de 600.000 euros gracias a donaciones de particulares y empresas.
- Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Así fueron las vacaciones familiares de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil
- Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'
- 50 años de la muerte de Franco: Abel Matutes: «No me arrepiento, en absoluto, de haber dado la Medalla de Oro de Ibiza a Franco»
- 50 años de la muerte de Franco: Así siguió Ibiza la agonía del dictador