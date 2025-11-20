Cena solidaria contra el cáncer de la Asociación Elena Torres en el Celler de Can Pere

El restaurante Celler de Can Pere organizará el sábado 29 de noviembre (20.30 horas) una cena benéfica a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al proyecto científico que financia la entidad. La propuesta incluye menú cerrado por 75 € —sopa de Navidad, redondo de ternera o de cerdo con verduras a la plancha y greixonera con helado de vainilla y café caleta, con agua, refrescos, cerveza y vino—.

Las reservas pueden realizarse en los teléfonos +34 649 43 50 21 y +34 650 22 41 05.

Vínculo solidario

La cita refuerza el vínculo solidario del establecimiento, que en la campaña Pink October recaudó 900 € para la misma causa. La Asociación Elena Torres, creada en 2015, financia la investigación que lidera la científica del CSIC Priscila Monteiro Kosaka para detectar el cáncer en fases iniciales mediante nanosensores y biotecnología aplicados a un análisis de sangre.

El proyecto, en cuarta fase con pruebas de concepto en laboratorio y muestras de hospitales españoles, ha sido reconocido con la Beca Fero y acumula una inversión de 600.000 euros gracias a donaciones de particulares y empresas.