Adiós a Jaume Ferrer: "Su contribución fue clave para situar Sant Carles como un referente cultural y musical"

El Ayuntamiento de Santa Eulària, el Consell de Ibiza y el Govern balear han expresado su pesar y sus condolencias por el fallecimiento este miércoles de Jaume Ferrer Marí, alma máter del Festival Internacional de Música de Ibiza y del Concurso Internacional de Piano de Ibiza de Sant Carles, una figura muy querida en el mundo de la cultura de Ibiza y del conjunto de Baleares por su incansable promoción de la música en las islas.

"Nuestro más sentido pésame por la pérdida de Jaume Ferrer, impulsor del Festival Internacional de Música y del Festival Internacional de Música d’Eivissa, acontecimiento reconocido con el Premi Xarc 2013. Su contribución fue clave para situar Sant Carles como un referente cultural y musical, acercando la música de cámara a generaciones de residentes y visitantes. Su compromiso, su dedicación y su amor por la cultura son parte del legado de nuestro municipio y de toda la isla. Nuestro apoyo a su familia, amistades y a todas las personas que han compartido con él esta pasión por la música", ha expreado el Ayuntamiento de Santa Eulària en sus redes sociales.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, también se ha sumado a las muestras de duelo: "Nos deja Jaume Ferrer, una persona excepcional y un visionario que creyó, cuando pocos lo hacían, que Sant Carles podía convertirse en un centro de música y cultura. Con tenacidad, sensibilidad y una energía inagotable, impulsó un proyecto que ha marcado la historia cultural de nuestro municipio. Recordaré siempre su talante apacible y su pasión contagiosa. Gracias a él, muchas generaciones han podido descubrir el valor de la música de calidad y el privilegio de disfrutar a nuestra tierra. En nombre propio y de todos los que tuvimos el honor de compartir momentos con él, quiero enviar mi afecto a su familia y a todas las personas que lo estimaban".

"Con tristeza, despedimos al Sr. Jaume Ferrer, fundador del Centro Cultural Sant Carles e impulsor del Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Esta entidad fue reconocida con el premio al Mérito Ciudadano de Ibiza en 2017", ha recordado por su parte el Consell Insular, del que también se ha expresado su presidente, Vicent Marí, buen conocedor de la labor de Ferrer desde que era alcalde de Santa Eulària. "Muy triste por la muerte de Jaume Ferrer, alma del festival de piano de Sant Carles y vecino muy querido. Deja toda una vida dedicada a la música y a su pueblo. El mejor homenaje que le podemos hacer es seguir su ejemplo. Un fuerte abrazo a M. Angels y familia", ha escrito Marí.

Reacción del Govern balear

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el resto de miembros del Ejecutivo balear, ha expresado este jueves sus condolencias por la muerte de Jaume Ferrer Marí. Según ha recordado en un comunicado la Conselleria de Presidencial, Ferrer nació en Sant Carles en 1932 y dedicó 41 años de su vida al transporte y servicio personal en el Servicio Hidráulico del Govern, trabajando también en la promoción cultural, entre 1967 y en 2015, como fundador y presidente del Centro Cultural de Sant Carles, una de las primeras entidades culturales pitiusas registradas. Hasta tiempos recientes, Ferrer continuó con su tarea filantrópica al frente de la organización del Festival Internacional de Música de Ibiza y el Concurso Internacional de Piano de Ibiza que reúne a participantes de más de 83 países.

Su tarea se centró en prestar un servicio destacado y desinteresado en la isla de Ibiza y Baleares mediante una visión transformadora tanto a nivel local como insular, estatal o internacional, hasta el punto de que gracias a su promoción se hizo oficial la enseñanza musical en Ibiza con la creación del Conservatorio Profesional de Música. Asimismo, ejerció una gran tarea como dinamizador cultural de referencia en la Isla y favoreció la organización y la creación de ciclos de música, conciertos, festivales y asociaciones culturales, y también la formación de bandas municipales juveniles en todos los municipios ibicencos.

En el año 2016, Ferrer recibió el premio Ramon Llull del Govern por su gran contribución en la difusión de la música clásica y, especialmente, del piano en el ámbito local, estatal e internacional, mediante la creación del Festival Internacional de Música de Ibiza y el Concurso Internacional de Piano de Ibiza, el concurso más antiguo de Baleares, así como una de las competiciones de piano más prestigiosas del mundo.