UNVRS, Hï y Ushuaïa, los tres mejores clubes del mundo

Ibiza lo ha vuelto a hacer. La isla no solo ha brillado en la gala de los Golden Moon Awards, celebrada la noche de este miércoles en Valencia, sino que directamente arrasó, ocupando de arriba abajo el podio de los mejores clubes del planeta en el ranking ‘The World’s 100 Best Clubs 2025’ de la International Nightlife Association (INA).

El bombazo de la noche lo protagonizó [UNVRS], abierto esta temporada en lo que anteriormente fuera la mítica Ku, que se coronó como mejor club del mundo apenas unos meses después de su aparición estelar en la escena internacional. Su apuesta futurista y su despliegue de tecnología han conquistado al sector con una rapidez inusual. El club de Sant Rafel logró desbancar a Hï Ibiza, que cede el número uno en la lista de la INA, pero sigue manteniendo su reinado en la revista DJ Mag, en la que este año ha vuelto a ser nombrado Club Nº1 del mundo. Por cuarto año consecutivo. Cerrando el histórico triplete ibicenco, Ushuaïa Ibiza se llevó el tercer puesto.

Más ibicencos en el Top 100

El ecosistema nocturno de la isla también suma otros nombres al Top 100, hasta un total de siete clubes, cuatro de ellos dentro del Top 10: DC10 (en el puesto número 8), Pacha Ibiza (17), Amnesia (26) y Lío Ibiza (76). En total, la isla partía con 17 nominaciones, más que ningún otro destino del mundo.

La gala, presentada por los djs Anna Tur, ibicenca, y Judge Jules, reunió a las grandes figuras del sector para entregar un total de 12 premios, además del galardón principal. Entre ellos destacó otro reconocimiento para [UNVRS], que se llevó el Golden Moon Award al Mejor Proyecto Innovador de Ocio Nocturno del Mundo 2025, reforzando su posición como primer hyperclub del planeta. También el mítico Carl Cox recibió un premio a su trayectoria profesional.

El gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, celebró con entusiasmo esta explosión de premios que, según dijo, «va más allá de la pista de baile». Para Benítez, Ibiza demuestra de nuevo su condición de referente mundial: «Buenos clubes hay muchos, pero la isla concentra varios de primer nivel, y eso nos hace únicos».

El representante del sector no dudó en destacar el «esfuerzo colectivo», la innovación constante y la capacidad de adaptación de una industria que, a pesar de los desafíos, sigue marcando tendencia a escala global. También subrayó el papel estratégico del ocio para la economía insular, reivindicando la necesidad de seguir mejorando la convivencia y la sostenibilidad del destino.

Sin vivienda para quienes trabajan en la noche

Eso sí, Benítez recordó que no todo es perfecto y apuntó que aún queda margen de mejora en profesionalización, calidad del servicio y, especialmente, en algo que afecta directamente al sector: la dificultad de los trabajadores para encontrar vivienda a precios razonables. Pese a ello, valoró los esfuerzos institucionales contra el intrusismo y el alojamiento ilegal.

La entrega de premios cerró el 5º Congreso Nacional de Ocio y el 10º Congreso Internacional de Ocio Nocturno, celebrados esta semana en Valencia y que contaron con 65 ponentes repartidos en 13 mesas temáticas. En ellas destacaron debates sobre sostenibilidad, seguridad, tecnologías, diversidad y marketing.

Uno de los momentos más esperados fue la intervención de Yann Pissenem, creador de Ushuaïa, Hï Ibiza y del propio [UNVRS], quien compartió cómo la tecnología inmersiva y las propuestas de gran formato han redefinido la forma de entender el ocio nocturno. También tuvo protagonismo el director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa, en una mesa sobre la importancia del ocio nocturno para la economía y el turismo.

La Asociación Ocio de Ibiza, nacida en 2014 para unir a las principales empresas del sector, agrupa actualmente a 36 compañías vinculadas al ocio musical. Su objetivo: impulsar un modelo de excelencia, convivir respetuosamente con la población residente, apostar por la sostenibilidad y seguir exportando el nombre de Ibiza a todo el mundo.