Santa Eulària se suma al 25N con teatro, talleres y una campaña de lectura por la igualdad
Teatro, talleres, lectura del manifiesto el día 25 en la Plaça d’Espanya; y jornada formativa sobre aspectos policiales y judiciales
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha organizado una programación especial por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), con propuestas de sensibilización, educación y cultura. El sábado 22 se presentará la campaña Biblioteca Viatgera. Es Senalló Violeta, dentro de la iniciativa ‘Respecte i Punt’, con actividades de igualdad en el Passeig Solidari, y por la tarde el Centre Cultural de Jesús acogerá la obra ‘Niña dá la luh’ de Salamandra Teatro.
El lunes 24 arrancará el taller 25N ‘Tejiendo buenos tratos’, impartido por la psicóloga municipal en distintas parroquias hasta el 28 de noviembre. El martes 25, a las 12 horas, se celebrará en la Plaça d’Espanya la lectura del manifiesto y un minuto de silencio. Y el miércoles 26, de 16 a 20 horas, se desarrollará en el Centre Cultural de Jesús una jornada formativa dirigida a profesionales sobre aspectos policiales y judiciales en la violencia de género.
Además, los Punts Joves del municipio presentarán una programación gratuita con talleres y cinefórum, y la Biblioteca Municipal mantendrá hasta el 5 de diciembre un rincón bibliográfico con cuentos y materiales actualizados para fomentar la igualdad.
