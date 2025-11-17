Un alto cargo del CNIO denuncia ante Anticorrupción el robo de 25 millones de euros en contratos públicos

Un alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la institución pública española líder en la lucha contra el cáncer, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto robo de 25 millones de euros en contratos públicos. En una denuncia de 120 páginas destapa presuntas irregularidades en numerosos contratos en el Centro a lo largo de los últimos 18 años.

El escrito, presentado ante la Fiscalía el pasado mes de junio por quien fuera director de Compras (2022-2025) y también de Operaciones (2024-2025) del CNIO, acusa a altos cargos y empresas afines de fraccionar pagos, inflar contratos y cobrar por servicios que nunca se realizaron con el fin último de enriquecerse con dinero público de forma fraudulenta.

Según adelantó el periódico El Mundo, el denunciante, junto a la ex Jefa de Cumplimiento Normativo, realizaron una auditoría interna de los gastos de la institución durante los años anteriores a su gestión, investigando contratos y adjudicaciones, tras la que obtuvieron más de 500 pruebas que ahora han aportado a la denuncia.

Durante sus pesquisas, descubrieron que se habrían robado a la lucha contra el cáncer entre 20 y 25 millones de euros a través de contratos amañados, fraccionados o inflados hasta un 400%.

Arroyo, pieza clave

Según el denunciante, todo giraba alrededor del actual vicedirector de Asuntos Económicos de la entidad, Juan Arroyo, que fue gerente del Centro hasta enero de 2025, cuando fue cesado y relegado al cargo de vicedirector.

Una de las empresas que estarían implicadas en esta presunta trama es Geodosol, que de acuerdo a la denuncia pertenece a la pareja de la exjefa de personal del CNIO, así como Alaos ITL SL y Zeus SL, relacionadas ambas con el entorno de Arroyo.

Dos meses después de denunciar a la Justicia esta red de "macrocorrupción", el 31 de agosto, los dos responsables de la investigación fueron cesados.

Fuentes del CNIO consultadas por EL PERIÓDICO han explicado que no van a hacer declaraciones sobre esta denuncia, pero aseguraron que colaborarán en caso de que la Fiscalía les haga cualquier tipo de requerimiento de información.

La denuncia llega en el año más convulso del CNIO, que recibe anualmente 21 millones de euros de financiación pública, después de que el Patronato del Centro destituyera en enero por unanimidad a la directora científica, María Blasco, tras 14 años en el cargo.

La decisión se producía después de meses de crisis institucional ya que la mitad de los jefes de investigación del centro (23) pidieron al Ministerio de Ciencia que abriera una convocatoria internacional para elegir a un nuevo responsable del centro ya que Blasco adolecía de "visión institucional". En ese mismo momento, Arroyo fue relegado de su puesto pero se mantiene en la dirección del CNIO.