Especial Fiestas de SAnta Gertrudis | 22 de noviembre
Vuelve la Cursa de sa Sobrassada, abierta a todos los deportistas
El 22 de noviembre se celebra una nueva edición de la Cursa de Sa Sobrassada, una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo insular. La carrera, abierta a participantes con o sin licencia federativa, se disputará en Santa Gertrudis. La prueba comenzará a las 16.30 horas con las categorías infantiles, y más tarde será el turno de la media maratón por relevos, en la que los equipos deberán completar un recorrido total de 21.097 metros. Inscripciones abiertas en: sportmaniacs.com.
