Vinos pitiusos al ritmo de música a 45 rpm

La lluvia que cayó en Ibiza el sábado 8 de noviembre obligó a aplazar varios actos de las fiestas patronales de Santa Gertrudis, lo que provocó que el domingo 9 coincidieran hasta tres eventos en una jornada marcada por el sol y una gran participación vecinal.

Uno de los estands de vinos del EiViFest.

A mediodía, el Grup de Balls Tradicionals de la localidad abrió la jornada con su tradicional ballada tras la misa dedicada a los mayores, que continuaron la celebración con una comida popular en el restaurante Santa Gertrudis. En paralelo, la plaza del Parque se llenaba de familias para disfrutar del espectáculo del payaso Cachirulo y del ambiente festivo que precedió a la Feria de Vinos de la Tierra (EiViFest), uno de los platos fuertes del día, que celebraba su segunda edición.

‘Ball pagès’ tras la misa homenaje a los mayores.

La muestra, que debía celebrarse el sábado, se trasladó al domingo por la tormenta. Durante la jornada, los bodegueros ibicencos agradecieron las recientes lluvias tras tres años de sequía, que permitirán recuperar los suelos y encarar con mejores perspectivas la próxima vendimia.

EiViFest nació el pasado año por iniciativa de la comisión de fiestas de Santa Gertrudis para promocionar el sector primario local. La elección no es casual: uno de sus miembros, Toni Costa, pertenece a la familia productora de Can Maymó, bodega que este año conmemora su 30º aniversario. Junto a ella, participaron otras bodegas pioneras como Can Rich, Ojo de Ibiza y Black Nose, además de la formenterense Cap de Barbaria (Terramoll no pudo estar por el cambio de fecha).

El ambiente festivo se completó con las sesiones musicales de los DJ de Vermut a 45 RPM, que animaron la plaza hasta entrada la tarde.