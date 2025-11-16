Un toque canalla para finalizar una jornada de tradición

Las fiestas de Santa Gertrudis han comenzado ya a llenar de buen ambiente la localidad. Desde hace unas semanas, las actividades más variadas se han ido desarrollando en diferentes puntos del pueblo, con propuestas para todos los públicos y edades. Hoy 16 de noviembre se celebra el día grande, y la música de Canallas del Guateke pondrá la guinda a una jornada marcada por las tradiciones.

El ‘ball pagès’ volverá hoy en el día grande de Santa Gertrudis. | | MARCELO SASTRE

La misa solemne dará comienzo a las doce del mediodía, y como siempre irá seguida de procesión por las calles de Santa Gertrudis. Acompañarán durante la jornada los miembros del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis, quienes ofrecerán una exhibición de ball pagès en la plaza.

En una jornada festiva que, además, cae en domingo, la afluencia de personas de toda la isla está asegurada. En el día de Santa Gertrudis los bares y restaurantes siempre se llenan, creando ese ambiente que hace especial esta localidad.

La última actividad de la jornada será en la carpa instalada para las fiestas, donde los Canallas del Guateke ofrecerán un concierto a las ocho de la tarde. Con energía, humor y mucha actitud, la cover band volverá a reinterpretar los grandes himnos de la música española de los años 70, 80, 90 y 2000 bajo una poderosa clave de rock festivo.

Iván Doménech, Joan Barbé, Jano Blanco y Fernando Hormigo subirán al escenario con el reto de convertir su concierto en una celebración colectiva donde el rock y la diversión van de la mano. El público podrá cantar los temas de Mecano, Raphael, El Canto del Loco, Alaska o Nacha Pop, entre otros, en un ambiente de fiesta perfecto para acabar el día grande.