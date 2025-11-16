Talleres sobre el aceite en Ca n'Andreu des Trull: «Es súper importante aprender y recordar sobre Ibiza»

El ciclo de actividades celebrado en Ca n'Andreu des Trull sobre el olivo reunió a personas de muy diferentes procedencias que compartieron el deseo de conocer mejor la cultura ibicenca. May Ruiz es murciana, aunque lleva «casi toda la vida» en la isla y la lleva «en el alma». Afirma que le gustan «mucho» los talleres que recuperan costumbres locales porque «siempre tienen algo para enseñar». María Clara Mantel es argentina y se trasladó a Eivissa hace doce años. Señala que intenta participar todo lo posible en este tipo de actividades. Por último, Maria Riera nació en la isla y destaca que estos talleres le sirven para «aprender y recordar» aquellas tradiciones que su familia no le «pudo transmitir». Añade que le parecen «súper importantes» estas actividades «para que no se pierdan estas tradiciones».