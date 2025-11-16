Un psiquiatra revela el misterio de lo amigos con derechos: “Hay que protegerse”

Son muchas las cosas que han cambiado en el mundo durante las últimas décadas y las formas que tienen las personas de relacionarse no han sido la excepción. De un tiempo a esta parte, en gran medida a causa de la irrupción de la tecnología, vivimos inmersos en una cultura de la inmediatez donde prácticamente todo se ha vuelto efímero.

Hace 25 años, el sociólogo Zygmunt Bauman ya hablaba de una modernidad ‘líquida’ en la que “la duración eterna no cumple ninguna función” y en la que el ‘corto plazo’ “ha convertido la instantaneidad en ideal último” (Modernidad Líquida, 2000). Entonces, el amor eterno materializado en la institución del matrimonio al que aspiraban las generaciones pasadas, ha dejado de ser una meta porque “ya no toleramos nada que dure”.

El amor eterno ha dejado de ser una meta

Es así como cada vez es más común encontrarse con parejas abiertas o con ‘amigos con derecho a roce’. Este último caso, en el que dos personas se relacionan de manera sexual sin formar una pareja estable, manteniendo un vínculo de amistad y a la vez cierta distancia a nivel sentimental, puede desestabilizarnos mentalmente sino tomamos ciertos recaudos.

Es por eso que, en este contexto, el Médico Psiquiatra José Carbonell advierte: “Hay que protegerse un poco”. El doctor es famoso en redes sociales por dar recomendaciones sobre situaciones puntuales de la vida cotidiana que pueden afectar la salud mental de las personas.

“Muchos me preguntan si es esto viable o no”, cuenta Carbonell en un video publicado en su cuenta de Instagram, en la que lo siguen más de cien mil usuarios. “Pues depende de cada persona y de cada pareja”, asegura el médico, y agrega: “hay gente que encuentra la comodidad en este estilo de relaciones y no en las relaciones prototípicas".

Sin embargo, el especialista enciende una luz de alerta para quienes estén envueltos en una ‘amistad con derechos’: “En un momento determinado esta persona puede decir que hasta aquí has llegado, que dejas de ser el amigo especial, que tiene otro amigo especial y te puedes dar un gran batacazo”, aclara.

Finalmente, lo que el experto recomienda en estas situaciones es que “déis del 100% un 80%, no os deis totalmente porque la otra persona inició la relación poniéndote límites, diciéndote que no se va a entregar al 100%”.

Algunos consejos útiles: