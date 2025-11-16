Especial Fiestas de Santa Gertrudis | 23 de noviembre
La mejor receta de arroz con setas y trozos tiene premio
Santa Gertrudis celebra una nueva edición de su concurso gastronómico
Que las ferias gastronómicas se han convertido en un imprescindible en las fiestas patronales de muchos pueblos de Ibiza queda fuera de toda duda. Así se va demostrando a lo largo del año, en citas que pretenden ser un espacio de encuentro entre vecinos y, al mismo tiempo, rendir homenaje a la gastronomía y la diversidad del producto local.
En Santa Gertrudis, el próximo 23 de noviembre se celebra el VI Concurso Mundial de Arroz con Setas y Trozos, que promete volver a reunir a un numeroso público en la localidad. Los equipos participantes cocinarán sus recetas en un ambiente festivo para conquistar al jurado.
La cita culinaria arrancará a las doce del mediodía, pero los interesados deben inscribirse con antelación en el correo electrónico cfsantagertrudis@gmail.com, ya que las plazas están limitadas.
Además de disfrutar del arroz, los asistentes podrán escuchar la música de John Sax, que acompañará durante el día.
