Una celebración del olivo desde lo físico hasta lo mental

«Ca n’Andreu des Trull se llamaba Ca n’Andreu des Puig, pero su almazara [trull en ibicenco] se hizo tan importante que le cambiaron el nombre». El experto en cultura ibicenca Vicent Marí Palermet comienza su ponencia acerca del funcionamiento de la instalación con un dato que explica perfectamente hasta qué punto el olivo tuvo influencia en la vida de la isla.

El cartel de las fiestas de Sant Carles dedicó el sábado a celebrar todos los aspectos de este cultivo con un ciclo de eventos celebrados en esta casa tradicional cercana al núcleo del pueblo como parte del Día del Olivo. No es para menos, puesto que el experto indica que esta actividad comenzó en Eivissa en la época púnica.

Comencemos por el principio de todo el proceso: la aceituna. Cristina Ferrer inaugura la jornada con un taller dedicado al tratamiento casero de este fruto. Ella recibe a los participantes frente a tres mesas cubiertas con plástico transparente, sobre las que están colocados todos los ingredientes necesarios para dar un sabor más salado a este alimento.

La instructora enseña un método familiar aprendido de su madre: «En casa nunca comprábamos porque las hacíamos nosotros». De hecho, «com deia sa mamà» es una de sus fórmulas estrella durante las explicaciones a modo de agradecimiento. Explica que antes del taller las aceitunas han pasado una semana en agua renovada cada día «para quitarles el sabor amargo».

Comienza por cortar un trozo de membrillo y una rodaja de limón verde y los echa en un bote de cristal junto con hojas de limonero y laurel. Después coge una ramita de hinojo «con la flor» y la dobla por diferentes sitios para hacerla compacta y la ata con un hilo de esparto para que no pierda la forma y poderla moler con más comodidad. «Tiene que ser hinojo picado», especifica.

A continuación, Ferrer añade aceitunas de una de las cuatro bandejas disponibles sin rellenar el recipiente del todo: «Dejamos un espacio porque tenemos que echar las mismas cosas en la parte de arriba para que se reparta el sabor». La profesora da paso a los alumnos para que empiecen a preparar sus propios botes.

Entre el ruido de morteros, la instructora explica que las olives trencades se pueden comer en 15 días y que para las senceres habrá que esperar dos meses. Añade que las que se venden en el supermercado son «más dulces» que las que han seguido este tratamiento, que el color de las aceitunas no influye a la hora de separarlas y que «el punto de maduración» se debe tener en cuenta.

El siguiente paso es que los participantes en la actividad echen agua de un cuenco grande en los botes: «Tiene que llevar sal. Sabréis que es la cantidad justa cuando un huevo se quede en la superficie». Ya con el recipiente lleno, es importante que nada de lo que lleva la mezcla flote. Para evitarlo, Ferrer aconseja taparlo todo con una hoja de limón antes de cerrar el bote. Ya falta menos para que las aceitunas lleguen a la mesa.

De este procedimiento tan sencillo, pasa a otro un poco más complejo, pero que no por ello deja de ser casero. Por lo menos, no en Ca n’Andreu des Trull. Palermet guía a los interesados durante una visita en la almazara que hizo popular a la casa y precisa que lo más habitual era que estas instalaciones tuviesen un edificio propio. Sin embargo, el hollín del techo y el hogar en una de las paredes delatan que, en este caso, comparte espacio con una cocina.

El experto detalla que tradicionalmente eran los niños los encargados de almacenar las aceitunas que caían de los árboles y esperaban hasta que estuviesen secas para elaborar el aceite. Este sistema, desarrollado durante la época islámica, utilizaba la fuerza de algún animal para mover las muelas que trituraban la materia prima. Durante esta parte del proceso, el trabajador debía echar las aceitunas poco a poco y remover la pasta que quedaba.

Palermet añade que entre dos personas debían trasladar la masa mezclada con agua hirviendo en capazos de esparto debajo de la jàssera, una viga datada en 1775 que se utilizaba para aplastarlos y obtener el aceite. Una vez que se habían apilado diez o quince de estos recipientes, se debía manejar el listón con cuidado con un sistema de ruedas y poleas para evitar accidentes o daños a la misma instalación por su elevado peso. Durante una hora, el líquido caía y se separaba el aceite del resto del caldo con agua caliente.

El guía explica que de uno de estos procesos se podían extraer 40 litros de este oro líquido y que se podía repetir con los restos, aunque el producto era de peor calidad. Relata que se podían tratar alrededor de 500 kilos de aceituna en un día y que el salario de uno de los operarios podía pagarse con el valor del aceite producido con 200 kilos.

Una vez más queda demostrado que la economía circular que propone reciclar y reutilizar los residuos no es un invento tan moderno. Así, el líquido que sobraba de la elaboración se podía utilizar en las lámparas como combustible o como parte del cemento.

Como no podía ser de otra manera, la suma importancia de este árbol en la cultura local también dejó su huella en el paisaje mental de generaciones y generaciones de ibicencos. De ahí que la jornada rindiese un homenaje artístico con un taller de acuarelas en el que los participantes debieron pintar alguno de los dos olivos cercanos a las mesas de trabajo.

La profesora de la actividad, la ilustradora Mònica Matheu, hace una aclaración inicial antes de que los botes de agua comiencen a enturbiarse de pintura: «La primera idea de un árbol es que tiene un color marrón, pero los olivos son grises, si os fijáis». Siguiendo esta indicación, la dinamizadora explica las diferentes técnicas de esta modalidad artística y aconseja a sus alumnos que utilicen el color negro rebajado con agua para obtener ese tono tan alabado por los poetas mediterráneos.

Los participantes en el taller comienzan por trazar la forma del árbol de una manera difusa por la manera en la que se trabaja con las acuarelas, en la que los detalles se añaden al final con el pincel seco. Matheu anima a sus alumnos a no desanimarse por los fallos lógicos de los comienzos: «Se trata de disfrutar. Tenemos papel de sobra y nadie nace aprendido».

Desde las primeras manchas en las que apenas se percibe la forma de los modelos de la mañana, las cartulinas muestran olivos mejor perfilados que reflejan la rugosidad de sus troncos, las ondulaciones de las ramas y los nervios de sus hojas. «No tengáis miedo de usar el agua, la acuarela no es como la pintura al óleo», recuerda la especialista.

Por último, los organizadores del ciclo de actividades preparan una comida con degustación de productos locales para conmemorar el mayor logro del olivo: reunir personas alrededor de una mesa para disfrutar de tiempo juntos.