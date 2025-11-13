MSC Cruceros anuncia dos nuevos barcos a partir de 2026, uno de ellos con base permanente en Barcelona

Saint-Nazaire vivió ayer otro momento histórico en la ya consolidada relación entre MSC Cruceros y Chantiers de l’Atlantique, uno de los astilleros más importantes del mundo y principal motor económico de esta población de la Bretaña francesa.

Mediterranean Shipping Company, compañía familiar fundada por Gianlugi Aponte en 1970, es líder mundial en su división de cargo y su línea de cruceros -MSC cruceros- es la tercera más grande del mundo, líder indiscutible en Europa y con una presencia cada vez mayor en Norteamérica.

Ayer asistimos a una doble celebración. Tras la ceremonia de flotación, pudimos visitar las obras de construcción de MSC World Asia, que se entregará en noviembre de 2026 y que tendrá Barcelona como sede permanente para navegar por los puntos más emblemáticos del Mediterráneo. De hecho, el próximo día 4 de diciembre, MSC Cruceros anunciará -en su recientemente inaugurada terminal de la Ciudad Condal- la cuenta atrás para la llegada del barco dentro de un año.

Por otro lado, presenciamos la clásica ceremonia de la moneda de MSC World Atlantic, donde las madrinas del barco -Lynn Torrent, presidenta de MSC Cruceros Norteamérica, y Agnès Sahores, directora de mejora inteligente de astilleros de Chantiers de l’Atlantique- colocaron las monedas conmemorativas en el interior del casco como símbolo de bendición durante la construcción. La compañía ítalo suiza sigue siendo fiel a una tradición que se remonta a la época de los vikingos con un ritual de buena suerte para proteger a la tripulación.

Anuncio del pedido de los dos nuevos barcos de MSC Cruceros a Chantiers de l’Atlantique. / MSC

MSC World Atlantic entrará en servicio en 2027 y navegará por el Caribe desde Puerto Cañaveral, puerto emblemático de Florida y segundo del mundo por detrás de Miami.

Pero el broche de oro lo puso, una vez más, Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros, anunciando durante su intervención el pedido de los nuevos barcos. En palabras del ejecutivo, “la clase World Class es un símbolo de nuestra visión de establecer nuevos estándares para el futuro de los cruceros. Se trata de algunos de los barcos más eficientes energéticamente del mundo y mantenemos nuestro compromiso con el GNL, lo que nos garantiza estar preparados para los combustibles renovables del futuro. Esperamos continuar con nuestra innovadora y exitosa colaboración con Chantiers de L'Atlantique, nuestro socio desde hace más de 20 años”.

De este modo, MSC Cruceros y Chantiers de l’Atlantique fortalecen su relación con el compromiso de construcción de dos barcos de la clase World Class, los números 7 y 8, cuya entrega está prevista para 2030 y 2031 sumándose así a la flota actual de 23 barcos en funcionamiento.

Los pedidos anunciados ayer elevan la inversión total de la compañía de cruceros en los cuatro barcos encargados en los astilleros de Saint-Nazaire a casi 7.000 millones de euros. Laurent Castaing, director general de Chantiers de l’Atlantique, no podía ocultar su emoción por la confianza permanente depositada en uno de los astilleros más importantes del mundo y cuyo impacto económico en el territorio, así como los puestos de trabajo directos e indirectos que se crean derivados del mismo, son fundamentales para el desarrollo económico de la región.

La clase World Class de MSC Cruceros queda compuesta por MSC World Europa (2022) y MSC World America (2025), MSC World Asia (2026) y MSC World Atlantic (2027), a los que sumarán los barcos World Class 5, 6, 7 y 8 hasta 2031. Todos ellos cuentan con motores de Gas Natural licuado (GNL) de doble combustible, que se utilizarán como parte del compromiso de la empresa de alcanzar emisiones netas cero en sus operaciones marítimas para 2025.

Saint-Nazaire parece ya acostumbrada a acoger grandes eventos vinculados con el sector naval, donde sus calles, comercios y restaurantes están repletos de personas vinculadas a la industria. Los directivos de MSC Cruceros y Chantiers de l’Atlantique celebraban ayer, junto a periodistas del sector llegados de varios países y junto a trabajadores de los astilleros que lucen con orgullo sus habilidades en un ámbito que no sólo está en auge, sino que es clave para aquellos territorios donde se ubican.

Queda por saber quiénes serán las madrinas cuando se bauticen los barcos en sus ceremonias de inauguración. Tras Sophia Loren, que ha sido la madrina indiscutible de una buena parte de la flota de los barcos de MSC Cruceros durante muchos años, fue Drew Barrymore quien tuvo el honor de amadrinar MSC World America el pasado mes de abril en Miami junto a Orlando Bloom protagonizando la clásica rotura de la botella de champán en la proa del barco enfundada en un total look de Loewe y simbolizando el cambio generacional.