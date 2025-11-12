Uber y Tinder se alían para celebrar citas dobles sobre ruedas

Con motivo del Día Internacional del Soltero, Uber y Tinder han unido fuerzas para ofrecer una experiencia única en Madrid: la Double Date Van, una iniciativa itinerante que combina movilidad, entretenimiento y la oportunidad de conocer gente en un entorno seguro y divertido. Se trata de una acción pionera que transforma el concepto de cita tradicional en un recorrido por la ciudad, creando momentos de interacción entre grupos de cuatro personas.

Durante el próximo fin de semana, dos furgonetas especialmente adaptadas recorrerán puntos estratégicos de la capital, incluyendo zonas cercanas a El Retiro, ofreciendo un espacio acogedor con dinámicas de juegos, retos y cartas diseñadas para romper el hielo. Los participantes podrán reservar la experiencia a través de la app de Uber, de manera gratuita, igual que cualquier otro trayecto, y disfrutar de un viaje lleno de humor, interacción y nuevas conexiones.

Para aumentar la visibilidad y la interacción, los creadores de contenido Pablo Vera y Pabs acompañarán la iniciativa, recorriendo la ciudad y seleccionando a los grupos que participarán en la experiencia. La propuesta busca ofrecer un plan original, seguro y distinto a las citas convencionales, integrando tecnología, diversión y un toque urbano muy madrileño.

"Con la Double Date Van damos un paso más en nuestra misión de conectar personas de manera innovadora", afirma Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal. Por su parte, Sara Franco, responsable de marketing de Tinder para el sur de Europa, señala que "las citas dobles son una forma fresca y diferente de conocerse. Con Uber las llevamos al siguiente nivel: en movimiento, compartidas y llenas de química".

La iniciativa refleja la tendencia de ambas marcas de combinar experiencias digitales y presenciales, transformando actividades cotidianas, como un simple trayecto en coche, en una oportunidad para la diversión y la interacción social.