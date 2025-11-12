Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
Sanidad y las comunidades acuerdan compartir los datos básicos de los cribados de cáncer
"Hoy podemos decir que tras semanas de un bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, han aceptado finalmente entregar los datos de los programas de cribado", ha celebrado la ministra Mónica García
EFE
El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este miércoles compartir por ahora los tres indicadores básicos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix -número de invitaciones participar en los programas, respuesta a las mismas y positivos que resulten- antes de ampliar a otros en el futuro.
"Hoy podemos decir que tras semanas de un bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, han aceptado finalmente entregar los datos de los programas de cribado", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Se trata de los datos de los tres indicadores "básicos" de cualquier programa de estas características, que la Comisión de Salud Pública acabará de definir mañana para que hacerlo homogéneos entre todas las comunidades. A partir de ahí, irán trabajando para añadir otros nuevos para la mejora de la vigilancia del cáncer.
Mónica García espera tener esos datos "en breve". "Cuando quieran, nos lo pueden entregar", ha asegurado después de mostrar su satisfacción por que las comunidades del PP hayan "reculado, recapacitado y que hayan entrado al marco de colaborar entre todas las instituciones y darle confianza a los ciudadanos y ciudadanas de este país".
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- El servicio que Iberia ofrecerá a los pasajeros sin coste adicional en todos sus vuelos
- Irantzu Fernández sobre el accidente mortal en el hospital de Ibiza: 'Dejaron salir solo a un paciente con problemas psiquiátricos
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- De las Heras, diputada de Vox Ibiza: 'Los perros de la izquierda ya han publicado en redes que me vaya del barrio que me ha visto crecer
- Malinka, a la espera de una operación de cataratas en Ibiza: 'De repente perdí toda la visión de un ojo y la del otro se ha ido deteriorando