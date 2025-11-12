La Policía Nacional advierte sobre estafas tras invertir en criptomonedas
Los estafadores contactan directamente con quienes ya han sufrido un perjuicio, ofreciéndoles 'ayuda' a cambio de un pago adicional
Las criptomonedas se han consolidado como una alternativa de inversión para millones de personas en todo el mundo. Su naturaleza descentralizada y la posibilidad de obtener rendimientos elevados han atraído tanto a inversores novatos como experimentados. Sin embargo, la volatilidad del mercado y la complejidad técnica de estos activos también las convierten en un terreno propicio para fraudes y engaños, generando riesgos que no siempre son evidentes para quienes se adentran en este mundo.
En los últimos años, se ha detectado un aumento en las estafas relacionadas con criptomonedas, que van desde plataformas falsas de inversión hasta esquemas piramidales y correos electrónicos fraudulentos. Una de las modalidades más preocupantes consiste en prometer la recuperación de fondos que la víctima ha perdido previamente. Los estafadores contactan directamente con quienes ya han sufrido un perjuicio, ofreciéndoles 'ayuda' a cambio de un pago adicional. Este método suele tener consecuencias graves: además de perder la inversión original, la víctima termina siendo engañada nuevamente.
La Policía Nacional insiste en que pagar para intentar recuperar criptomonedas perdidas no solo no garantiza resultados, sino que aumenta el riesgo de ser víctima de un nuevo fraude. Ante cualquier situación de este tipo, la recomendación es clara: no realizar pagos ni facilitar datos personales, y acudir de inmediato a la comisaría más cercana para presentar la denuncia correspondiente. Denunciar estos hechos permite que las autoridades puedan investigar y proteger a otros usuarios, evitando que los estafadores continúen operando impunemente.
Además, la Policía recuerda algunas medidas básicas para protegerse: verificar la legitimidad de las plataformas antes de invertir, desconfiar de promesas de rentabilidad rápida y revisar cuidadosamente los correos y mensajes sospechosos. La educación financiera y la prevención son las mejores herramientas para navegar de manera segura en el universo de las criptomonedas.
