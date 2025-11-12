Investigadores españoles descubren un compuesto que podría ayudar a controlar la adicción al alcohol

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han logrado un avance prometedor en la búsqueda de nuevos tratamientos para el trastorno por consumo de alcohol. Su estudio, publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, muestra que un compuesto experimental denominado MCH11 reduce de manera significativa el consumo de alcohol en ratones y disminuye la motivación para beber.

El compuesto actúa sobre el sistema endocannabinoide, un conjunto de receptores y moléculas que regulan funciones cerebrales clave relacionadas con la recompensa y la motivación. MCH11 inhibe la enzima monoacilglicerol lipasa, lo que provoca un aumento de los niveles de 2‑AG, un endocannabinoide natural que modula la actividad neuronal y ayuda a reducir los impulsos hacia el alcohol. Además de disminuir el consumo, el compuesto mostró efectos ansiolíticos y antidepresivos en los animales, sin comprometer su movilidad ni su capacidad cognitiva, lo que sugiere un perfil de seguridad favorable en el modelo preclínico.

Los ensayos también revelaron diferencias de respuesta entre sexos, con ratones machos requiriendo dosis menores que las hembras para lograr resultados equivalentes. Asimismo, la combinación de MCH11 con Topiramato, un fármaco ya aprobado para tratar el alcoholismo, mostró una eficacia aún mayor, lo que abre la puerta a posibles estrategias combinadas en el futuro.

Hay que dar más pasos

Aunque estos hallazgos son prometedores, los científicos destacan que se trata de investigación preclínica y que será necesario avanzar hacia ensayos clínicos en humanos para confirmar la seguridad, eficacia y dosificación óptima del compuesto. No obstante, este avance supone un paso importante en la búsqueda de terapias más efectivas y personalizadas para una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo y que actualmente cuenta con opciones terapéuticas limitadas.

El desarrollo de MCH11 no solo apunta a reducir el consumo compulsivo de alcohol, sino también a abordar aspectos emocionales relacionados con la adicción, como la ansiedad y la depresión, que suelen acompañar a los pacientes y dificultan la recuperación. Según los investigadores, su objetivo a largo plazo es ofrecer alternativas farmacológicas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno por consumo de alcohol y reducir el impacto social y sanitario de esta adicción.