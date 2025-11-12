Alex Bartolí, biólogo marino: «Lo que debe dar miedo es un mar sin tiburones»

Alex Bartolí, biólogo marino y experto en pesquerías, lo tiene claro: «Aunque cuando se habla de tiburones la gente tiene tendencia a asustarse, a mí lo que me daría más miedo es un mar sin tiburones». Y es que la presencia de estos peces cartilaginosos revela la existencia de «un medio marino equilibrado y sano», asegura.

Desde la Fundación Marilles lo saben y se han propuesto rebajar su mortalidad accidental y la de sus compañeras de orden, las rayas, con una serie de talleres destinados a los pescadores profesionales para enseñarles en primer lugar a identificar las especies protegidas por la normativa europea para después, si se ha producido la captura de algún ejemplar, saber cómo liberarlos de las redes lo más rápidamente y con el menor daño posible.

Este miércoles se ha celebrado el primero de estos encuentros formativos en la Cofradía de Pescadores de Eivissa, donde un grupo de profesionales de la pesca han repasado con los ponentes cuáles son las especies protegidas y, seguidamente, han aprendido técnicas de manipulación y manejo de esos animales con el objetivo de garantizar la seguridad del pescador y aumentar la posibilidad de supervivencia del ejemplar una vez devuelto al mar.

La Unión internacional para la conservación de la Naturaleza distingue para las especies amenazadas tres estados: peligro crítico, peligro y vulnerable, y la mayoría de las especies que se quiere proteger con estos talleres están categorizadas dentro de los dos primeros grupos.

Porque tanto los tiburones como las rayas tienen «mala fama», pero en realidad se trata de variedades sensibles, biológicamente muy delicadas «que no permiten gestionar sus poblaciones como sí se puede hacer con los peces óseos», explica Bartolí. «Tienen muy poca capacidad reproductiva, con gestaciones muy largas y pocas crías por camada», desarrolla este experto, «lo que hace que no tengan capacidad para sobreponerse a las presiones que los sometemos». De ahí la importancia de trabajar para su supervivencia y garantizar la salud del mar.

En esta iniciativa, que se repetirá en dos semanas en la localidad mallorquina de Pollença, participan, además de la Fundación Marilles, la Unión Europea con el proyecto Life EU Sharks y la Alianza Calant Xarxes. En el taller de este viernes han colaborado también las cofradías de Sant Antoni y Eivissa con su marca Peix Nostrum.