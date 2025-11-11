Las tres claves de un experto en humedades para tender la ropa dentro de casa

En muchos hogares, la humedad se ha convertido en un enemigo silencioso que afecta tanto a la vivienda como a la salud de quienes la habitan. Manchas en las paredes, olores persistentes o la sensación constante de frío son algunos de los síntomas más comunes de un exceso de humedad ambiental. Aunque a menudo se pasa por alto, las rutinas cotidianas pueden ser la causa principal de este problema.

Uno de los hábitos más frecuentes es tender la ropa dentro de casa, especialmente en los meses de otoño e invierno, cuando el frío o la lluvia dificultan hacerlo al aire libre. Sin embargo, este gesto aparentemente inofensivo puede disparar los niveles de humedad y favorecer la aparición de moho y condensación. El lugar donde se tiende, la ventilación del espacio y el método elegido son factores determinantes.

Sobre este tema advierte Valentín Naranjo, experto en humedades, quien recuerda que "tender en el interior no tiene por qué ser un problema si se hace de forma correcta". Para evitar consecuencias indeseadas, Naranjo comparte tres recomendaciones básicas que ayudan a mantener la casa libre de humedad y en mejores condiciones.

Evita tender en el dormitorio. "Nunca tiendas la ropa en tu dormitorio", señala Naranjo. La humedad que desprenden las prendas mojadas se adhiere fácilmente a las paredes y al colchón, lo que puede generar moho y malos olores difíciles de eliminar. Ventila mientras tiendes. Abrir las ventanas o utilizar un extractor o deshumidificador mientras la ropa se seca es fundamental para que la humedad no se acumule en el ambiente. "Con una correcta ventilación se puede tender dentro sin que la casa sufra las consecuencias", explica el experto. No uses el radiador. Aunque secar la ropa encima del radiador pueda parecer una solución rápida, Naranjo desaconseja esta práctica. "El calor directo provoca más condensación y, por tanto, más humedad", advierte. Además, puede afectar al rendimiento del sistema de calefacción y aumentar el consumo energético.

Con estos gestos se puede reducir considerablemente la humedad en el hogar y prevenir problemas estructurales y de salud. Mantener una buena ventilación y cuidar los hábitos cotidianos es, según los expertos, la mejor forma de mantener una vivienda sana y confortable durante todo el año.