El sencillo truco que mejora el calor en casa y reduce la factura

Con la llegada del frío, los hogares vuelven a encender la calefacción para mantener el confort durante los meses de invierno. Radiadores, calderas y termostatos se convierten en aliados indispensables, pero también en elementos que requieren un mantenimiento mínimo para funcionar correctamente. A menudo, pequeños gestos preventivos pueden marcar la diferencia entre un sistema eficiente y un gasto energético innecesario.

Uno de esos gestos es purgar los radiadores, una tarea sencilla que muchos pasan por alto y que, sin embargo, resulta clave para el buen rendimiento de la instalación. Con el paso del tiempo, el aire se acumula en el interior de los radiadores, impidiendo que el agua caliente circule de forma uniforme. El resultado es evidente: zonas frías en la parte superior, un calor desigual en la vivienda y un mayor consumo de gas o electricidad.

¿Cuándo conviene hacerlo?

Los expertos recomiendan purgar los radiadores al menos una vez al año, preferiblemente antes de que empiece la temporada de calefacción. De este modo, se eliminan las burbujas de aire que se forman durante los meses en los que el sistema ha estado apagado. También conviene hacerlo si se nota que un radiador no calienta igual que los demás o si emite ruidos burbujeantes cuando está en funcionamiento.

El proceso es sencillo y apenas lleva unos minutos. Primero, hay que asegurarse de que la calefacción esté apagada y el sistema frío. Con la ayuda de una llave de purgado —o un destornillador, según el modelo— se abre lentamente la válvula situada en uno de los extremos del radiador. Se recomienda colocar un recipiente debajo para recoger el agua. En cuanto empiece a salir un chorro constante sin aire, se cierra la válvula.

Después de purgar todos los radiadores es importante revisar la presión de la caldera. Al salir el aire, también puede perderse algo de agua, lo que hace descender la presión del circuito. Lo ideal es que el manómetro marque entre 1 y 1,5 bares (aunque puede variar según el fabricante). Si el nivel está por debajo, basta con abrir la llave de llenado de la caldera hasta alcanzar el valor adecuado.

Un mantenimiento que ahorra energía y evita averías

Purgar los radiadores no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que también prolonga su vida útil. Un circuito libre de aire permite que la caldera trabaje de forma más estable y consuma menos energía para alcanzar la temperatura deseada. Además, evita ruidos molestos y previene posibles daños en las bombas o válvulas del circuito.