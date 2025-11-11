La jefa de prensa de Emergencias: "Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi"

La responsable de prensa de Emergencias, contratada a través de la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de emergencias) Aurora Roca ha asegurado ante la jueza de la dana que el 29 de octubre "todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una una burbuja en el Cecopi", el Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia. Una reunión de los principales actores que debían decidir los pasos a dar el 29 de octubre y sobre el que la jueza de la dana tiene una visión muy crítica.

La Generalitat ha defendido desde la dana que hubo un presunto apagón informativo que achaca a las agencias estatales: la Aemet (Agencia estatal de meteorología) y la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar). Pero la magistrada Nuria Ruiz Tobarra considera que "el único apagón informativo fue del del Cecopi". Ya que considera que defender que hubo un "apagón informativo" el día de la dana es "absurdo". "No se puede argumentar, -señala la jueza- con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación".

Un argumento con el que ha coincidido, en parte, con la declaración de la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. "Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una una burbuja en el Cecopi"