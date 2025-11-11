Aena lanza una nueva convocatoria de empleo: contrato indefinido y sueldo de más de 33.000 euros

Aena ha puesto en marcha una nueva convocatoria de empleo con la que busca reforzar sus equipos de mantenimiento ante el crecimiento operativo de los aeropuertos y las próximas jubilaciones previstas en la compañía.

La oferta contempla la cobertura de 26 plazas fijas de técnico de mantenimiento y la creación de una bolsa de empleo que permitirá futuras incorporaciones, tanto temporales como indefinidas. Con ello, la empresa pública pretende asegurar la continuidad de los servicios técnicos en varios aeropuertos de su red.

Las vacantes se reparten entre los aeropuertos de Madrid (8 plazas), Barcelona (6), Mallorca (4), Reus (3), Sabadell (2), Vitoria (2) y Valladolid (1). Los nuevos puestos se dividen en tres especialidades:

Mantenimiento Aeroportuario de Baja Tensión , encargado de la red eléctrica y los equipos operativos.

, encargado de la red eléctrica y los equipos operativos. Mantenimiento de Energía y Ayudas Visuales , responsable de los sistemas eléctricos que garantizan la navegación aérea.

, responsable de los sistemas eléctricos que garantizan la navegación aérea. Mantenimiento General, enfocado en edificación, obra civil, electromecánica y ayudas visuales.

Desde Aena destacan que se trata de una oportunidad laboral estable, dirigida tanto a recién titulados en ramas técnicas como a profesionales con experiencia en mantenimiento industrial o eléctrico.

El salario base anual para los técnicos de mantenimiento junior es de 33.832,94 euros brutos, con complementos por turnos, transporte o nocturnidad, dependiendo del destino. Además, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se aplican pluses de residencia.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de Aena, donde se detallan los requisitos y plazos de presentación. Con esta convocatoria, la empresa espera ampliar su bolsa de profesionales técnicos y seguir garantizando el correcto funcionamiento de sus infraestructuras aeroportuarias.