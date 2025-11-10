El servicio que Iberia ofrecerá a los pasajeros sin coste adicional en todos sus vuelos

La aerolínea española Iberia ha dado un paso importante en su apuesta por mejorar la experiencia a bordo. Todos sus pasajeros, en clases turista, turista prémium y business, tendrán acceso a internet de alta velocidad sin coste adicional en todos los vuelos, tanto de corto como de largo radio.

La iniciativa será posible gracias a un acuerdo estratégico entre Iberia, parte del grupo IAG, y Starlink, la red de satélites de órbita baja de SpaceX. Este sistema permitirá ofrecer conectividad global a los aviones de la aerolínea, con velocidades previstas de hasta 450 Mbps de descarga y 70 Mbps de subida. Esto facilitará que los pasajeros puedan ver plataformas de streaming, trabajar online o conectarse incluso en zonas tradicionalmente sin cobertura, como latitudes altas.

El servicio entrará en funcionamiento de manera progresiva a partir de 2026. Iberia asegura que permitirá disfrutar a bordo "de una experiencia de conexión similar a la de sus hogares", beneficiando tanto a viajeros frecuentes como a pasajeros de negocios.

Qué cambia para el pasajero

Todas las cabinas podrán acceder gratuitamente al servicio, sin necesidad de contratar pases o productos adicionales.

La cobertura será global, incluyendo rutas de largo radio y zonas remotas, gracias a la tecnología satelital de Starlink.

La implantación será progresiva, por lo que los primeros vuelos con el servicio activo se esperan desde 2026.

En el sector de la aviación, la conectividad a bordo se ha convertido en un factor diferenciador. Iberia se adelanta a otras aerolíneas europeas al ofrecer acceso gratuito a internet de alta velocidad y cobertura global, mejorando significativamente la experiencia del pasajero. La alianza con Starlink refuerza además el uso de tecnologías innovadoras, ya que los satélites de órbita baja permiten latencias y velocidades superiores a los sistemas satelitales tradicionales.