Sant Josep conmemora el 25N con un mes de actividades para sensibilizar contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Sant Josep ha preparado un amplio programa para sumarse al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). La agenda, coordinada por la Concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad, se extiende durante todo noviembre con propuestas educativas, culturales e institucionales dirigidas a diferentes públicos, con el objetivo de sensibilizar, educar e implicar a la ciudadanía en la construcción de un municipio libre de violencias machistas.

El programa comenzó el 5 de noviembre con la charla-coloquio ‘10 razones para rechazar la pornografía’, a cargo del psicólogo y sexólogo Alejandro Villena, destinada al alumnado de ESO en el Auditori Caló de s’Oli.

El programa

El viernes 15 de noviembre la misma sala acogerá el espectáculo teatral ‘Todas las mujeres que habito’, de Ángela Conde, a las 20 horas.

El lunes 25 de noviembre, jornada central del 25N, se celebrará el acto institucional y lectura del manifiesto, a las 12 horas frente al Ayuntamiento de Sant Josep, con participación de representantes municipales y entidades locales.

El 26 de noviembre tendrá lugar el cuentacuentos y taller ‘¡Vivan las uñas de colores!’, de Clàudia Moreno, dirigido a niñas y niños a partir de 5 años, en la Biblioteca de Cala de Bou a las 17.30 horas (inscripción previa: 971 348 630 / biblioteca.caladebou@santjosep.org).

Los días 27 y 28 de noviembre, la Biblioteca Vicent Serra Orvay (Sant Jordi) ofrecerá la muestra de libros ‘Racó violeta 25N’ en su horario habitual.

El programa concluirá el viernes 28 de noviembre con cine: proyección de ‘Romper el círculo’ en el Auditori Caló de s’Oli a las 20 horas.