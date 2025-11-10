El Rotary e-Club recauda 8.000 euros para organizaciones benéficas

El Rotary e-Club Ibiza International (ReCII) celebró con gran éxito el pasado viernes su Fiesta de Recaudación ‘Más es más. Atrévete a presumir’, un evento solidario que tuvo lugar en el Teatro Pereyra y que destinó su recaudación a organizaciones benéficas de la isla. La velada incluyó una copa de bienvenida. El evento contó con un ambiente ameno y muy animado, gracias a las actuaciones desinteresadas de Ibango Tribe, Roxela and the Gang, Canallas del Guateke, el dúo de DJs DSM, Serena Dance y Magic Steve. Gracias a la venta de entradas, a los patrocinadores y a las donaciones, se recaudaron más de 8.000 euros, que serán destinados íntegramente a proyectos humanitarios en Ibiza.